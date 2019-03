FOTOS: 10 HERMOSAS hijas de famosos entrenadores de futbol

Ellas, como sus famosos padres, también acaparan reflectores...

(1) Matilde Mourinho es hija del portugués José Moutinho, ex entrenador del Real Madrid, Chelsea y Manchester United. Tiene 23 años y cada vez es más frecuente verla en eventos con su famoso (y polémico) padre.

(2) Dalma Maradona es hija del entrenador y leyenda del futbol Diego Armando Maradona; tiene 31 años y ha probado suerte como actriz y cantante.

(3) Gianinna Maradona es la segunda hija de Diego Armando Maradona. Tiene 29 años y una relación tirante con su famoso papá, quien la ha demandado legalmente.

(4) Jacqueline Bracamontes es hija del entrenador y comentarista de TV Jesús Bracamontes. Tiene 39 años y es modelo, actriz y conductora de televisión. Ganó el concurso 'Nuestra Belleza México', está casada y tiene 5 hijas.

(5) Mayra Mohamed es hija del entrenador argentino Antonio 'Turco' Mohamed, ex 'jefe' del América, Tijuana, Monterrey, Celta, Huracán, Independiente y más. Tiene 22 años y es voluntaria en una organización humanitaria (Human Society).

(6) Diana Vucetich es hija del entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich. Ha sido conductora en noticieros de la empresa Televisa.

(7) Nadia Jémez es hija del entrenador español Paco Jémez (ex Cruz Azul); tiene 19 años y se desempeña como 'influencer' (líder comercial) en Instagram, donde comparte fotos de viajes, ropa y productos de belleza y cuidado personal.

(8) Fernanda Figueroa es hija del ex jugador y entrenador chileno Marco Antonio 'El Fantasma' Figueroa (ex América, ex Morelia). Tiene 21 años. Concursó en Miss Chile, ha participado en 'reality shows' y ha incursionado en el modelaje.

(9) Candela Ruggeri es hija del entrenador argentino Óscar Ruggeri; se ha desempeñado como modelo y ha tenido participaciones en 'reality shows'.

(10) Valentina Allegri es hija del italiano Massimiliano Allegri, entrenador de Juventus (Serie A). La joven de 23 años estudia Comunicación en la Universidad Católica de Milán y es aficionada del equipo que dirige su padre.

