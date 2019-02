EN FOTOS: Chile doblega a Colombia y tiene una cita de revancha ante Argentina

Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

BOG136. CHICAGO (EEUU), 22/06/2016.- El árbitro Joel Aguilar (d) expulsa al colombiano Carlos Sánchez (c) hoy, miércoles 22 de junio de 2016, durante un partido entre Colombia y Chile por las semifinales de la Copa América Centenario, en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois (Estados Unidos). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda ** Usable by HOY and SD Only **