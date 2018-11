EN FOTOS: La lluvia obliga a aplazar el Boca vs. River

Juan Ignacio Roncoroni / EFE

AME1809. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/11/2018.- Un hombre vende carne asada hoy, s?bado 10 de noviembre de 2018, en los alrededores del estadio la Bombonera, en Buenos Aires (Argentina). Las fuertes lluvias que caen hoy sobre Buenos Aires han llenado de agua el estadio de La Bombonera, donde a las 17.00 hora local (20.00 GMT) se celebrar? la primera final de Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, aunque desde la Conmebol llaman a la calma y dicen que el partido no se suspende. EFE/Juan Ignacio Roncoroni ** Usable by HOY and SD Only **