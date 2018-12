EN FOTOS: Hinchas despiden a Boca antes de partir a Madrid

Juan Ignacio Roncoroni / EFE

ARG01. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 04/12/2018.- Hinchas del Boca Juniors se comienzan a concentrar en las inmediaciones del estadio 'La Bombonera' hoy, en Buenos Aires (Argentina), para despedir al club xeneize en el denominado "banderazo". El club argentino partir? a Madrid (Espa?a) luego de recibir el cari?o de la hinchada en su estadio, que fue evacuado en horas de la tarde por una supuesta amenaza de bomba que result? ser una falsa alarma, seg?n confirm? el escuadr?n antibombas de la Polic?a de la Ciudad de Buenos Aires. River Plate y Boca Juniors jugar?n el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, tras el empate 2-2 de la ida en la Bombonera, en el Santiago Bernab?u de la capital espa?ola por la agresi?n que sufrieron los jugadores del Xeneize de los hinchas del Millonario cuando iban a disputar la vuelta el pasado s?bado 24 de noviembre. EFE/Juan Ignacio Roncoroni ** Usable by HOY and SD Only **