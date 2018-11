EN FOTOS: Sufre Barsa para conservar el liderato

Agencia Reforma

GRAF841. MADRID, 03/11/2018.- El delantero uruguayo del FC Barcelona Luis Su?rez celebra tras marcar el tercer gol ante el Rayo Vallecano durante el partido de Liga en Primera Divisi?n disputado esta noche en el estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/Rodrigo Jim?nez ** Usable by HOY and SD Only **