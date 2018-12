10 grandes decepciones del deporte en 2018 (Galería)

Equipos 'malditos' en futbol, béisbol y básquetbol, selecciones con la sombra del fracaso, figuras opacadas...

Aquí las grandes decepciones del deporte en 2018:

1) El Tri... solo fracasos

El colombiano Juan Carlos Osorio tuvo todo el apoyo y recursos en su proceso con la selección mexicana y a cambio entregó fracasos en la Copa América 2016, Copa Confederaciones 2017 y el Mundial Rusia 2018, donde se estrelló con el Tri apenas en la segunda fase.

Con una generación de jugadores notables y un estilo de rotaciones cuestionado, Osorio y su selección se quedaron cortos con las expectativas en el Mundial, principal torneo de su proceso.

El Tri dio el campanazo en el estreno en Rusia 2018 al someter 1-0 a la campeona mundial Alemania, luego venció con apuros a Corea del Sur (2-1) y fue exhibido (3-0) por Suecia en el cierre de la fase de grupos.

En la segunda ronda, Brasil echó tranquilamente al Tri tras imponerse 2-0, con un equipo mexicano anulado en su estilo, sin capacidad de respuesta del entrenador ni ambición de los jugadores por revertir el saldo.

Tras el fiasco, los directivos pretendieron dar continuidad a Osorio, quien prefirió hacerse a un lado y buscar otro reto donde la exigencia sea menor. Mientras los mexicanos empezarán otro proceso rumbo a Catar 2022 bajo el mando del argentino Gerardo 'Tata' Martino.

2) Messi y Argentina: manos vacías

Los argentinos llevan años poniéndose de favoritos en los magnos torneos. Pero de ahí no pasan y la etiqueta ya les queda grande. Desde 1993 no ganan la Copa América y no alzan la Copa del Mundo desde 1986, cuando lo lograron con la genialidad -y trampa- de Maradona.

A cambio, solo han registrado algunos subcampeonatos y actuaciones de lágrima, como en el reciente Mundial de Rusia 2018, donde apenas llegaron a la segunda fase, donde Francia les mostró la puerta de salida tras exhibirlos en la cancha (4-3).

La otra postal fue la frustración del astro Lionel Messi, quien llegó a la Copa del Mundo con experiencia y madurez para cargar con el equipo y buscar el trofeo que lo consagraría en el futbol mundial... pero 'La Pulga' apenas marcó un gol, le atajaron un penalti y así le recordó al mundo que solo brilla en grande a nivel de clubes con el Barcelona.

3) Nada para festejar con los Dodgers (otra vez)

Los Dodgers de Los Ángeles presumen ser una histórica franquicia de la MLB. Su origen se remonta a 1890 y se coronaron por primera vez en la Serie Mundial en 1955 (acumulan seis galardones), pero desde 1988 han ganado NADA.

A pesar de sus cotizadas nóminas y recursos, la novena angelina no consigue dar el golpe de autoridad que de ellos se espera.

Lo peor lo han vivido en casa, ante su gente: En 2017 y 2018 se apuntaron para pelear por la Serie Mundial ante los Astros de Houston y los Red Sox de Boston, y se les escapó de las manos.

4) La 'maldición' del Cruz Azul

El Cruz Azul -un 'grande' del futbol mexicano- lideró con autoridad el Torneo Apertura 2018, y ganar el título volvía a ilusionar al equipo y sus seguidores, algo que no ocurre desde 1997.

Pero en la final ante el América volvieron a 'cruzazulearla' de la peor manera: sin hambre, sin dar pelea al acérrimo rival, timoratos, fríos... y el título de Liga se les escapó otra vez cuando tenían todo para aspirar a llevárselo.

En lugar de ajustar cuentas con su verdugo en la final del Clausura 2013, La Máquina permanecerá con el estigma de un equipo que no sabe ganar los campeonatos importantes y falla a pesar de los buenos equipos que ha tenido.

La derrota de la final se une a otras cinco de liga que ha sufrido Cruz Azul desde que conquistó su último cetro de liga (1997). Además, en ese periodo perdió una final de la Copa Libertadores (2001) y dos de la Liga de Campeones de la CONCACAF (2008-09, 2009-10).

La Máquina, que fue líder del torneo, se une a una larga lista de clubes que, tras ser mejores en la temporada regular, no logran coronarse.

5) La sequía de los Lakers

Los Lakers de Los Ángeles son un equipo histórico: Brillaron como nadie en la NBA. Tienen 16 títulos y 17 de sus jugadores están en el 'Salón de la Fama'...

Pero los años recientes han sido de terror para el equipo angelino. Como en los años 90, ahora solo acumulan malas -muy malas- temporadas a pesar de distintos entrenadores y refuerzos de alcurnia. Desde 2010 han ganado NADA.

Ahora, con LeBron James al mando, los Lakers buscan revertir su mala historia reciente...

6) Ronaldo y Portugal: mucho ruido para nada



Cristiano Ronaldo llegó cargado de reflectores al Mundial Rusia 2018, al frente de la escuadra lusa, con madurez y liderazgo... y tanto, para nada.

CR7 y los portugueses pasaron sin brillo la primera ronda -dos empates y apenas un sufrido triunfo sobre Marruecos-. En la segunda fase, Uruguay los despachó pronto.

El saldo de Cristiano en el Mundial: muchas fotos y reflectores a cambio de tres goles.

7) Julio César Chávez Jr... perdido

Antes del Canelo Álvarez, la figura emergente del boxeo mundial parecía ser una etiqueta destinada a Julio César Chávez Jr, hijo del legendario peleador del mismo nombre. Pero su indisciplina pronto le pasó la factura.

En septiembre de 2012 cedió su corona mundial Mediana CMB y desde entonces se ha 'perdido': fue suspendido y multado por consumo de marihuana, se ha peleado con su famoso papá, no es estable con entrenadores, registra solo contados triunfos antes rivales menores y tras ser humillado por Canelo Álvarez en su reciente gran combate (mayo de 2017) no ha vuelto a pelear.

Tenía fecha de regreso en diciembre en Los Ángeles, pero al estar fuera de forma y sin poder dar el peso, la pelea se canceló.

8) Neymar, estrella de 'memes'



Nadie perdió más imagen durante el Mundial Rusia 2018 que Neymar. El brasileño acudió a Rusia dispuesto a ser la estrella del torneo y lo abandonó en cuartos de final, ridiculizado en las redes sociales por fingir en exceso cada vez que recibía una falta.

Además de su 'teatro' en la cancha, fue incapaz de llevar a Brasil a los primeros planos: cayeron en cuartos de final al ser opacados por Bélgica.

La imagen de Neymar rodando por el suelo fue viral, utilizada para denunciar las llamadas falsas al número de emergencias de Portugal o para promocionar una cadena de comida rápida. En las redes, fue el protagonista absoluto, ridiculizado al extremo.

9) Alemania... caída mundial

El 16 de junio, la víspera de su debut en el Mundial 2018, nadie dudaba de Alemania. Defensora del título, clasificada a Rusia con pleno de victorias y campeona de la Copa de las Confederaciones, era la gran favorita para revalidar el cetro.

Cuatro meses después, Alemania no sólo seguía preguntándose cómo fue posible su eliminación en la primera fase del Mundial, sino que lamentaba su descenso a la segunda división de la Liga de las Naciones, incapaz de vencer a Francia y Holanda (2 derrotas y dos empates). Un hundimiento en toda regla del conjunto de Joachim Löw.

México les dio un golpazo en el estreno en Rusia y su eliminación en la fase de grupos fue una de las grandes sorpresas en la justa mundialista. Por primera vez en 19 participaciones mundialistas, Die Mannschaft registró su peor actuación y terminó en la posición 22.

10) El fiasco de los Packers



A pesar de que Aaron Rodgers suma 4 mil yardas por pase por séptima vez en su vida, los Green Bay Packers no acudirán a Playoffs por segunda campaña seguida, algo que le costó el trabajo al coach Mike McCarthy.

Rodgers firmó el contrato más lucrativo de la historia (134 millones de dólares por 4 temporadas) antes del calendario, aunque el primer año ya se fue a la basura.