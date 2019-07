Festejos y reconocimiento a las campeonas de EEUU (Video)

Apenas tocar suelo estadounidense, detonaron el reconocimiento y festejo para la selección femenina campeona Mundial 2019.

Programas de TV, entrevistas y conviviencias en honor a las mujeres que ganaron la Copa Mundial de fútbol por cuarta ocasión, incluso felicitadas por el presidente Donald Trump, luego de días tensos por intercambio de palabras con la estrella del equipo Megan Rapinoe, quien descendió del avión con una copa de champaña en la mano, un burbujeante recuerdo de un viaje memorable al otro lado del Atlántico.

Recuento...

"Gracias, Francia, por la hospitalidad", dijo la estrella de la selección estadounidense. "Pero, ¡guau! Estamos muy emocionadas por volver a Estados Unidos".

Las seleccionadas llegaron a Nueva York aún con la miel de la victoria tras derrotar 2-0 a Holanda para apoderarse del cuarto título mundial en la historia del país y no han parado con presentaciones y convivencias.

Las jugadoras, cuerpo técnico y personal del equipo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y fueron recibidas por varios aficionados que las ovacionaron y que desplegaron un cartel que decía: "¡Felicidades, selección de Estados Unidos!".

Más seguidores esperaban en su hotel en Manhattan. Y seguramente muchos más expresarán su admiración por toda la ciudad durante la semana, durante una serie de actos que serán coronados el miércoles con un desfile en el tramo de la avenida Broadway conocido como Canyon of Heroes.

"Pienso que todas tenemos ahora una sensación increíble", dijo Alex Morgan, quien festejó un gol ante Inglaterra con un acto de mímica en el que fingió beber una taza de té.

En el vuelo, prefirió beber champaña.

Rapinoe convirtió un penal en el segundo tiempo y Rose Lavelle añadió un gol, para que las estadounidenses ganaran la final. Comenzó entonces una fiesta que continuó hasta la llegada a la pista del aeropuerto de Newark.

Las jugadoras se reunieron para un brindis y posaron para las fotos mientras cantaban: "We Are The Champions".

"Pasamos por diferentes etapas", relató Morgan. "Al comienzo todas estábamos emocionadas y luego hubo algo de resaca. Dormimos un poco y después nos levantamos y comenzamos a celebrar más".

El equipo recibió innumerables felicitaciones en las redes sociales: De los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton; del actual Donald Trump, pero sin invitación a la Casa Blanca; de la ganadora de otro Mundial, Mia Hamm; del basquetbolista Stephen Curry; del rapero y productor Snoop Dogg; de la conductora televisiva Ellen DeGeneres y de muchos más.

Decenas de políticos se unieron a los elogios, y los líderes demócratas en el Congreso invitaron a las seleccionadas para que visiten Washington.

Todo ello fue una noticia para las jugadoras cuando aterrizaron, dado que no había Wi-Fi en su vuelo de regreso a Estados Unidos.

"Fue algo muy loco que, en este día y en 2019 hayamos estado sin conexión durante nueve horas seguidas", opinó Rapinoe. "En cierto modo tratamos de ponernos al corriente con todo".

Será el primer desfile de su tipo en Nueva York desde que la misma selección se coronó en el Mundial de 2015.