Fans de Wolves señalan a Raúl Jiménez como el Mejor Jugador y él lo celebra en el Día del Niño

Raúl Jiménez sigue cosechando triunfos y aprovechó el Día del Niño para festejar por ser elegido como el Mejor Jugador de la Temporada para los Wolves de la Liga Premier. Hasta ahora ha estado envuelto en 20 goles, 13 anotaciones y siete asistencias.

Rodeado de niños, Jiménez agradeció a los niños que votaron por él no solo como el mejor del equipo pero además por contar con la mejor cuenta de Instagram y la mejor celebración.

En su cuenta de Twitter, el delantero estrella vistió un sombrero mexicano mientras levantaba el trofeo rodeado de los pequeños seguidores del equipo quienes también vestían sombreros amarillos y en la otra foto posó con sus premios.

El Mejor Festejo lo ganó por vestir la máscara de su amigo “Sin Cara”, después de anotar contra el Watford en la FA Cup, misma que causó controversia por la respuesta de sus rivales.

El exjugador del América es uno de los favoritos de la afición de Wolves.

El cántico para Raúl Jiménez de los aficionados de Wolves:



There's something that the Wolves want you to know

Best in the world and he comes from Mexico

Our number nine

Give him the ball and he'll score every time

Siiii Señoooor

Give the ball to Raúl and he will score pic.twitter.com/veypUOP5wZ