VIDEO: ¿Enloqueció Bielsa? Ordena a su equipo dejarse empatar y no ascienden directamente a primera

En una etapa importante de la Championship, que es la segunda división inglesa, el Leeds United de Marcelo Bielsa perdió la posibilidad de subir directamente a la primera división después que el técnico exigió a su equipo “jugar limpio”. Los del Aston Villa se habían detenido para revisar a uno de sus compañeros que estaba en el césped tirado en la mitad de la cancha. Sin embargo, los jugadores de Leeds siguieron jugando y anotaron el 1-0 parcial.

La actitud del equipo del ‘Loco’ causó una reacción de ira en sus rivales y el argentino señaló a sus jugadores aplicar el “fari-play” y dejarse anotar el empate después que Mateusz Klich había abierto el marcador a su favor a los 72 minutos.

El empate de 1-1 causó que el Leeds se quede como tercer clasificado a cinco puntos del Sheffield United, que es el segundo en la tabla. En Inglaterra, solo los dos primeros ascienden directamente a la primera división y el tercer equipo en subir tiene que disputar una “mini-liguilla” con equipos que ocuparon el puesto número tres hasta el seis.

Esta fue la situación que causó la controversia.

Aquí el gol en contra que exigió Bielsa a sus jugadores.

We don't often cover Championship football, and this is partly the reason why. It can be absolutely insane and requires an account dedicated solely to it.



Full credit to Leeds, and Bielsa in particular. A tough call to make, but the right one.pic.twitter.com/dmAw0mOhq1