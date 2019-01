EN FOTOS: Los 10 mejor pagados de la MLS

Giovani dos Santos está en la elite de los mejor pagados en la Major League Soccer.

En la lista que reveló este jueves la Unión de Jugadores de la MLS, el jugador mexicano se ubica en el décimo puesto con una percepción anual de 4 millones 250 mil dólares, por encima de futbolistas como Robbie Keane y Didier Drogba.

El jugador del Galaxy de los Ángeles es uno de los llamados jugadores franquicia, es decir, que están por arriba del tope presupuestal que tiene cada club.

La lista la encabeza el brasileño Kaká, del Orlando City, con ingresos por 7 millones 167 mil 500 dólares, seguido por el italiano Sebastian Giovinco, del Toronto, con 7 millones 115 mil 556 dólares.

Michael Bradley, del Toronto, Steven Gerrard, del Galaxy y Frank Lampard, del New York, ganan poco más de 6 millones de dólares. El top ten lo complementan Andrea Pirlo (New York), David Villa (New York), Jozzy Altidore (Toronto), Clint Dempsey (Seattle) y Gio dos Santos.