El Real Madrid es eliminado de la Champions League y las redes sociales se burlan

No habrá celebración en Madrid pues el club Merengue se hunde en una de sus crisis más grandes de su historia después salir por la puerta de atrás de la Champions League al ser goleado en su casa 4-1 (5-3 global) por el Ajax.

El Real Madrid puso así un final al sueño de alcanzar cuatro títulos en el preciado torneo.

Ante este desastroso final, las redes sociales se dieron cita para burlar y lamentar el posible fin de una era de dominio en la Champions.

Como era de esperar, algunos recuerdan con tristeza la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien ahora juega para la Juventus.

Every Real Madrid C.F. fan right now pic.twitter.com/mfUHGeFB7c — Maxine Kingston (@missmaxineutd) March 5, 2019

¿Cómo se ve el Real Madrid con y sin Ronaldo… pues así.

Real Madrid with Ronaldo vs Real Madrid without Ronaldo#RMAAJA pic.twitter.com/GkdyINd1UE — Patrick 🇰🇪 (@PatricPatricks) March 5, 2019

Las lágrimas son reales... como de telenovela.

Real Madrid fans right now pic.twitter.com/TkeguFk3IM — Ephy (@bephyne) March 5, 2019

La semana para el olvido de los Merengues.

A short story of Real Madrid just in a week pic.twitter.com/uukQ4hN4gf — 🇹 🇦 🇫 🇦 🇺🇬 (@TafarelMustafa) March 5, 2019

Que alguien explique esto.

real madrid fora da champions pic.twitter.com/eRB7j6G8zN — mundinho gustagol br (@dancelittlemari) March 5, 2019

O esto…

Real Madrid defence today pic.twitter.com/BYgRQKqViF — Delightful Chip (@HawkAyo) March 5, 2019

Mientras tanto CR7…

Ramos : we can't live on what Ronaldo did in the past



Real Madrid fans : yeah ! We don't need Ronaldo



Ronaldo right now :pic.twitter.com/r3HoyDgM0C — IG: Macjoshuart (@macjoshuart) March 5, 2019

Bueno ya, ya… no lloren.