El legendario Lothar Matthäus evocó memorias de sus encuentros ante México en el '86 y '98

Históricamente, Alemania sobrepasa a México en triunfos desde 1968. Los germanos han ganado seis y los aztecas solo dos, con cuatro empates. El último encuentro entre ambas selecciones se dio en Rusia 2018, en el que el Tri dio un golpazo en ese Mundial, al derrotar por la mínima diferencia al campeón que buscaba defender su título.

Eventualmente, los alemanes ganaron su segundo partido pero cayeron contra Sur Corea para quedar eliminados y golpear el orgullo alemán.

Los encuentros entre México y Alemania suelen ser apretados y de gran emoción, tal como lo recordó el legendario Lothar Matthäus, quien jugó en dos ocasiones contra México en los Mundiales.

“Fue un ambiente genial, los aficionados estaban muy metidos en el partido, que era muy importante, un juego de Cuartos de Final”, recordó Matthäus sobre el partido que hizo parte ante México en el Mundial de 1986. “Nos tocó definir por penales y sentíamos que podíamos ganarlo. Los hinchas mexicanos trataban de ponernos nerviosos, nos gritaban para desconcentrarnos, pero fue un momento difícil porque cuando estás tan cansado puedes perder concentración y el equipo mexicano estaba un poco más cansado que el nuestro”.

Matthäus, quien es hoy el embajador de Bayern de Múnich, estuvo de visita en Los Ángeles para invitar a los aficionados a asistir al juego del 17 de julio del club alemán contra el Arsenal en el Dignity Health Sports Park válido para la International Champions Cup.

El legendario exjugador recordó que México y Alemania empataron sin goles en tiempo regular y tiempos extras para definir el encuentro desde los 12 pasos, en donde los alemanes vencieron a los anfitriones 4-1 y Matthäus fue el encargado de anotar el tercer penal.

“Lo recuerdo muy bien, fue en Monterrey y estaba haciendo mucho calor, el sol estaba en la mitad del cielo, alrededor de 45 grados (113 Fahrenheit). Creo que fue el partido más caliente que jamás jugué”, contó Matthäus a HOY Deportes. “Estábamos contentos de haber ganado pero también tienes que ver que cuando el equipo local sale eliminado, no es bueno para el Mundial, para México, pero era un juego abierto que bien ellos pudieron haber ganado pero a la final tuvimos más suerte”.

Matthäus se encontraría por segunda vez en un Mundial contra el Tri y aunque el resultado nuevamente favoreció a su escuadra, en esta ocasión México estuvo muy cerca del triunfo.

“Pudimos haber perdido ese juego contra México y te das cuenta que son capaces tal como lo hicieron el año pasado en Rusia”, aseguró. “Fue un gran juego de México pero la mentalidad alemana es creer que puedes hasta el final. En 1998, en ese partido México jugó mejor en el primer tiempo y temprano en el segundo nos mete el gol. Pero creo que México se convirtió muy pasivo en la defensa y fue cuando Jurgen Klinsmann y Oliver Birehoff aprovecharon para anotar y darnos la victoria”.

La del ‘90… su mejor versión

Comparar eras entre un mundial y otro no es algo que agrade mucho a Matthäus, pues señala que las circunstancias siempre son distintas y en solo cuatro años, un equipo puede cambiar de manera drástica o lo suficiente para obtener un resultado positivo o negativo.

Tal como le sucedió recientemente a Alemania en el Mundial de Rusia 2018, en el que buscaba defender su título alcanzado en Brasil 2014 y terminó siendo de los primeros eliminados como último de su grupo.

De las cinco participaciones que tuvo en los Mundiales con Alemania, la de 1990 le pareció la mejor versión en su ciclo.

“No podría decir que esa Alemania era la mejor versión, pero durante los 20 años que jugué en la selección, sí lo era cuando hice parte de esa generación, solo durante ese tiempo”, explicó. “No podría decir que es mejor o peor que la del ‘74 con Franz Beckenbauer, Thomas Muller, fue un tiempo distinto. Ahora si hablas de la selección que ganó hace cinco años en Brasil, también tuvo una excelente camada de jugadores como todo equipo alemán”.

Alemania cayó en la final en 1986 contra Diego Armando Maradona y Argentina pero cuatro años después tuvo su revancha.

“Maradona era el mejor jugador en ese tiempo, pero las circunstancias no eran realmente las mismas… Maradona llegó con cuatro años más, yo tenía cuatro más, hubo jugadores nuevos en Argentina y en Alemania”, señaló Matthäus. “Ellos no jugaron el mismo sistema de cuatro años atrás, Maradona no estaba jugando al mismo alto nivel que en el ‘86. Era un torneo totalmente diferente porque Argentina no dominó para llegar a la final. Llegaron a duras penas ganando con resultados cerrados. Ellos fueron los mejores en el ‘86 y nosotros en el ‘90, entonces fue justo para el futbol”.

