El Galaxy suma tres derrotas consecutivas; cae ante NYCFC en Carson

El Galaxy cayó 2-0 el sábado en el Dignity Health Sports Park ante el NYCFC y sumó tres derrotas consecutivas. Heber Araujo y Maximiliano Moralez anotaron para la visita.

El onceno de Guillermo Barros Schelotto había comenzado la temporada de manera efectiva, sin embargo, desde el partido ante Minnesota United el 24 de abril, pareció perder la brújula en el ataque, además de recordar las malas actuaciones defensivas del 2018. A pesar de los resultados, el Galaxy se mantiene en la segunda posición del Oeste con 22 puntos, bajo el LAFC que tiene 24.

Araujo aprovechó un rebote después de la atajada de David Bingham.

Three in five starts for the number 9 @Heber__Araujo #NYCFC pic.twitter.com/ytRW9WwRuv

Solo minutos de empezar la segunda mitad, ‘Maxi’ anotó el segundo que definió el partido.

La Estrella galáctica, Zlatan Ibrhimovic, por un momento mostró su frustración y recibió una amarilla por un altercado con el portero Sean Johnson.

Oh...that's not gonna help @Ibra_official He grabbed, then squeezed Sean Johnson's throat. I think the disciplinary committee will have a look at that.