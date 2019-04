Diego Rossi siguió los pasos de Carlos Vela... es elegido Jugador de la Semana de la MLS

El delantero del LAFC, Diego Rossi, fue elegido como Jugador de la Semana de la MLS por su actuación en la goleada del sábado en la visita al DC United de Wayne Rooney.

El uruguayo alcanzó su primer “hat-trick” de la temporada siguiendo los pasos de su compañero de equipo, Carlos Vela, quien también fue nombrado como el mejor la semana pasada y anotó en tres ocasiones en el juego ante los Earthequakes de San José.

El onceno angelino mantuvo su invicto (cuatro ganados y un empate) al propinar la primera derrota de los de la capital de la nación.

Tras un pase genial de Vela, Rossi conectó el primero de tres.

The transition. The Vela assist. Diego Rossi adds to our lead.#DCvLAFC pic.twitter.com/WXY7oJ9R5L — LAFC (@LAFC) April 6, 2019

El uruguayo repitió antes del final del primer tiempo.

El tercero de Rossi.





Diego Rossi gets his third on the day!!#DCvLAFC pic.twitter.com/l0B25r7nVk — LAFC (@LAFC) April 6, 2019

Vela y Rossi fueron también elegidos en el equipo ideal de la semana.

No surprise here.



The dynamic duo has been named to the MLS Team of the Week.



https://t.co/laERcjc9R6 pic.twitter.com/xQcUQb11l1 — LAFC (@LAFC) April 8, 2019

Así lo celebraron en Washington los jugadores angelinos.

Sha La La La La La La #LAFC



We're coming home to the Banc. Be there on April 13.



https://t.co/kWEh1h3sZe pic.twitter.com/wNNojkha64 — LAFC (@LAFC) April 6, 2019

LAFC venció a D.C. United 4-0 el pasado sábado en el Audi Field tras una actuación dominante de Rossi, quien marcó su primer hat-trick en la MLS. Los seis goles de Rossi lo ubican en el segundo puesto de la tabla goleadora, después de su compañero Carlos Vela con siete tantos. El uruguayo ha anotado en tres partidos consecutivos y LAFC, con 16 puntos, es el actual puntero de la liga con un récord invicto de 5V-1E-0D (13 puntos). El club suma 19 anotaciones hasta el momento, convirtiéndolo en el más goleador del torneo.

El jugador de 21 años abrió su cuenta del partido en el minuto 27 para darle a LAFC una ventaja de 2-0. Carlos Vela asistió a Rossi para que el uruguayo rematara de zurda (ver gol). Momentos después, en el minuto 32, Rossi extendió la ventaja de LAFC a 3-0 con un disparo desde el interior del área tras un balón de Mark-Anthony Kaye (ver gol).

Rossi selló su triplete en el minuto 76 cuando recibió un balón de Christian Ramírez en el área (ver gol).LAFC regresa a la cancha el sábado 13 de abril cuando reciba a FC Cincinnati en el Banc of California Stadium (10:30 p.m. ET, ESPN+).

