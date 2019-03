Diego Laínez es señalado como el ‘Messi Mexicano’, pero...

La revista France Football lo llamó el "Messi mexicano" y en España ha sido recurrente la comparación, pero si a Diego Lainez lo quieren ver siendo el mejor futbolista del orbe, lo tienen que dejar tranquilo.

El ex atacante del Real Madrid, Fernando Morientes, aseguró en entrevista con Grupo REFORMA que si el volante de 18 años puede aspirar a llenar los zapatos del argentino, es mejor no presionarlo y esperar a que se desarrolle a su ritmo.

"A mí me gustaría que la gente lo dejase tranquilo, lo dejase madurar, le dejasen crecer. Estoy oyendo por allá (España) que es el Messi mexicano, bueno, esas son palabras mayores para un chico que, es verdad que está disfrutando, que está llamando a la puerta muy bien y que tiene características y cualidades suficientes para ser un referente en los próximos 10-15 años en el futbol mundial", señaló.

Ni me di cuenta, pero el valor de Diego Lainez aumentó de una manera increíble en tan solo unos meses, según @Transfermarkt

Ahora es el quinto jugador mexicano mejor valuado en el mercado pic.twitter.com/39kxiSjoeE — Ivan Perez (@MrPandaPerez) March 3, 2019

El "Moro", embajador de LaLiga, confía en la rápida adaptación del futbolista mexicano gracias a la cultura, el idioma y hasta la comida. Es por eso que considera que Lainez entrará pronto en ritmo y una vez acoplado expondrá una mejor versión de la que se le ha visto en sus primeros meses en el Viejo Continente.

"Pero todo eso necesita un proceso y el proceso es muy importante que esa maduración sea llevada con calma y con tranquilidad. Yo creo que en el Betis están muy contentos con la incorporación de Diego Lainez y aparte se está adaptando muy bien, eso es una muy buena señal de que en el futuro pueda dar mucho más de lo que ya ha dado en estos primeros partidos", apuntó el ex delantero del Real Madrid.

El "Moro" aseveró que si los también mexicanos Javier Hernández y Raúl Jiménez no fueron regulares en España, no significa que Lainez no pueda triunfar. "Chicharito" jugó en el Real Madrid y Jiménez en el Atlético.

"Depende de cada jugador, de cada situación personal, el aficionado español ve al futbolista mexicano con buenos ojos, suele asentarse bien y producir. Puede haber casos puntuales que no se hayan asentado bien", sentenció Morientes.