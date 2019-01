‘Chucky’ Lozano abandona el hospital pero se mantendrá en observación por golpe en la cabeza

Tras sufrir un golpe en la cabeza en el partido del sábado ante el Groningen, Hirving Lozano fue llevado al hospital. Su equipo, el PSV informó que el jugador mexicano abandonó el hospital hoy y se encuentra en buen estado… al parecer todo fue un susto.

Hirving Lozano had to be subbed off right before halftime due to a head clash pic.twitter.com/XAS9yYyTyB