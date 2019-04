Carlos Vela y LAFC escapan Seattle con un empate

Apenas cuando se jugaba el primer minuto de juego, una anotación de Jordan Morris abría el camino para lo que parecía sería una fácil victoria sobre el LAFC de Carlos Vela. Sin embargo, el mexicano no tardó para igualar las cosas tres minutos después y el onceno angelino escapó con un empate de 1-1 del CenturyLink Field el domingo.

Con el punto, el LAFC se mantiene en el primer lugar de la Conferencia del Oeste con 23 unidades.

Morris abrió la cuenta temprano con gol de vestidor con una de las anotaciones más rápidas en la historia de la MLS.

Vela aprovechó una descolgada de Diego Rossi para empujarla.

Vela tuvo una segunda oportunidad pero no entró.

62' | So close from the Captain!



Carlos Vela's effort goes inches wide. #SEAvLAFC 1-1 pic.twitter.com/ZQviYSzuXJ — LAFC (@LAFC) April 28, 2019

Sounders estuvo cerca de cerrar con un triunfo.

WHAT JUST HAPPENED?!



End to end action in the final minute. Rossi's penalty kick call is currently under Video Review.#SEAvLAFC pic.twitter.com/m6bXv6S1mx — LAFC (@LAFC) April 28, 2019

El onceno de Bob Bradley regresa a casa el próximo sábado cuando reciban la visita del Fire de Chicago en el Banc of California Stadium (7:30 p.m.).

