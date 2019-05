Carlos Vela vuelve a ser nombrado Jugador del Mes de la MLS

Carlos Vela se perfila como uno de los candidatos más serios para alcanzar el mejor jugador de la temporada al sumar su segundo nombramiento como Jugador del Mes de la MLS por segunda vez consecutiva tras la votación de los medios para el mes de abril.

El ‘Bombardero’ mexicano tuvo cinco anotaciones y dos asistencias en cinco juegos durante el mes, lo que suman 11 anotaciones y seis pases en la temporada, más que cualquier otro en el año.

Estas fueron sus anotaciones y asistencias en el mes de abril.

Back-To-Back



Relive every goal and assist from @11carlosV's dominant April.



https://t.co/J4EBZYEgRB pic.twitter.com/3WWoFkFAow