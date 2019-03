Carlos Vela la mandar a volar con un JONRONAZO en Yankee Stadium (video)

El LAFC visitó el domingo a los NYCFC en el Yankee Stadium y se veían 1-0 abajo en el marcador hasta que a los 42 minutos de la primera mitad, Carlos Vela recibió un pase al vacío y empató 2-2 el cotejo tras vencer en la salida a Sean Johnson.

La superestrella mexicana entonces fue a celebrar haciendo el gesto de haberle pegado a una bola de béisbol y mandarla fuera del mítico e histórico estadio.

La mandó lejos… muuuuy lejos.

Nuevamente con el marcador en contra, Vela emparejó las cosas desde el punto penal a los 75’ minutos y evitar la derrota de su equipo.

