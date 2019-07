Carlos Vela es el Jugador de la Semana de la MLS por tercera vez en la temporada

Por tercera vez en la temporada, Carlos Vela ha sido nombrado como Jugador de la Semana de la MLS. El jugador del LAFC recibió el mismo honor en la Semana 2 y 5.

El mexicano aportó con un gol y asistencia en el triunfo de 5-1 del 3 de julio, en la Semana 18, del LAFC en su visita al Sporting KC en el Children’s Mercy Park.

Vela anotó el tercer gol de su escuadra a los 63 minutos y justo antes del final del encuentro asistió a Rodolfo Zelaya en su primer gol vistiendo la camiseta del club angelino a los 89 minutos.

Tres días después, el delantero mexicano anotó en dos ocasiones y dio un pase gol en la goleada de 6-1 contra los Whitecaps de Vancouver.





