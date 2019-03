Carlos Vela: El Tri no me necesita

Carlos Vela no se siente un jugador necesario en el nuevo proceso del Tri con Gerardo Martino al frente.

Aunque aseguró que siempre estará dispuesto a ayudar a México, específicamente a la Selección Mexicana, el delantero mexicano dejó claro que su presencia en el equipo del 'Tata' no es vital, pues demostró en la Fecha FIFA que tiene una base sólida de jugadores para encarar el futuro.

"Siempre estoy dispuesto a ayudarlo (a Martino) y siempre tratando de apoyar a mi país. Ya lo vieron, tienen un buen equipo, tienen buenos jugadores en México, no necesitan a un jugador en específico. Tenemos muchos jugadores para usar, no es como 'si no está Carlos es un problema'. Hay muy buenos jugadores, quizá mejores que yo", aseguró Vela al finalizar el duelo ante el San Jose, donde se destapó con tres goles.

Respecto a una futura convocatoria con el Tri, Vela afirmó que será cuestión de hablar con el 'Tata' para platicar sobre un posible regreso.

"Tengo que hablar con 'Tata' y nunca se sabe", aseguró el delantero del LAFC.