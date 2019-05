VIDEO: Carlos Hermosillo recuerda momento ‘desagradable’ que vivió con el Tri en la Copa América ‘95

Desde su primera participación en la Copa América en 1993, México ha tenido actuaciones memorables y otras para el olvido. Así como el Tri alcanzó dos subcampeonatos, para Carlos Hermosillo la de Uruguay 1995 le trae amargos recuerdos.

En esa ocasión, México fue eliminado en los Cuartos de Final por su acérrimo rival, Estados Unidos, en los penales, en donde el exjugador falló. Hermosillo, quien junto a Miguel Gurwitz estarán a cargo de llevar la cobertura de la Copa América 2019 para Telemundo desde Brasil, la memoria de su participación con la selección de Miguel Mejía Barón aún está latente.

“Para mí esa Copa América, fue muy desagradable, a mí me pasaba algo con la selección de Miguel Mejía Barón”, dijo el legendario jugador en su visita a HOY Deportes. “Llegué de campeón goleador y normalmente nunca me metía. Estoy completamente seguro que cuando no te generan confianza, cuando no confían en ti, y tú estás en la banca, vas perdiendo confianza propia. Esa Copa América para mí fue muy interesante porque no jugué [mucho] y me metió para la decisión de los penales, que fallé, fui uno de los que falló en eso”.

Hermosillo entró de cambio a los 68 minutos en un partido que terminó sin goles para que después se definiera en los penales. El atacante falló el segundo y México perdió 4-1.

“Hay momentos marcados en mi vida, que te puedo decir que nunca se te olvidan, pero fue una Copa América que nunca se te olvida… que fallaras un penalti y te elimina Estados Unidos, no fue nada agradable”, dijo el ‘Grandote de Cerro Azul’.

Hermosillo explicó que las pocas oportunidades para jugar lo frustraron y le quitaron la confianza. De igual forma no le guarda rencor a su exentrenador pues ahora como analista deportivo entiende las decisiones técnicas de otra manera.

Sin embargo, en el entorno de Barón, explicó, existía un personaje que a él no le agradaba y le causaba molestia.

“Ahí existía un psicólogo, que era Octavio Rivas y digo ‘psicólogo’, entre comillas, porque a mí me chupaba toda mi confianza. Yo no lo podía ver, me pongo ‘chinito’ la verdad, porque le tenía una desconfianza que sentía que me lo mandaban adrede. Llegaba a mi cuarto y se metía y me decía ‘¿Cómo estás Carlos?’ y yo ufff, para atrás”.

Hermosillo aseguró nunca haber tenido una discusión con Rivas.

La versión número 46 de la Copa América 2019, que inicia el 14 de junio en Brasil, no contará con las participaciones de México y Estados Unidos, pero sí con Catar y Japón.

‘Ayuden a Messi’

Argentina, liderados por Lionel Messi, buscarán la esquiva Copa América, que han perdido a mano de Chile en las dos últimas ediciones. Para Gurwitz, el trabajo no será solamente de la ‘Pulga’. “Con [Jorge] Sampaoli en la selección no había orden”, señaló Gurwitz. “Que los rumores que en el Barcelona de ‘Tata’ Martino el que mandaba era Messi. ¿Quién es el que manda? Sé que el jugador tiene que hacer caso al técnico, pero ¿Qué caso puede tener Messi a [Lionel] Scaloni?”. “Messi debe estar harto de que le digan que es un fracasado con la selección. A Messi en el Barcelona le ayudan mucho y en la selección Argentina no le ayuda nadie”, afirmó Gurwitz.

‘Existen culpables en Cruz Azul’

La última vez que el Cruz Azul que fue campeón, Hermosillo anotó y ayudó a su equipo a celebrar el título en 1997 contra el León. Ante el nuevo fracaso del onceno cementero, que cayó ante las Águilas del América en los Cuartos de Final, la culpabilidad de los malos años del Cruz Azul se puede señalar.

“Cuando no llegas a las metas que te trazas, existen varios culpables, pero en Cruz Azul después de 22 años o 30, uno de los grandes culpables es el que encabeza todo”, acusó Hermosillo. “Un campeonato y cuatrocientos millones gastados, ahora si eres inteligente a lo mejor te haces a un lado y armar una estructura y me hago un consejero. Que lo maneje alguien más”.

