A su llegada a LA, esto dijo De los Cobos sobre involucrados en amaños

Después de un par de semanas de controversias por la negativa de llamar a los futbolistas involucrados en el caso de amaños, el entrenador de El Salvador, el mexicano Carlos de los Cobos, dijo que no “hablará más del tema”, incluso después de reacciones como la de Rodolfo ‘Fito’ Zelaya en la que señaló que el entrenador “estaba vendiendo humo” en la selección.

“Hay cosas que son obvias y son claras, que no tienen un punto de discusión”, dijo el entrenador a HOY Deportes en conferencia de prensa en el Banc of California Stadium en Los Ángeles. “Por mis principios y mi formación, no hay punto de discusión, entonces de ese tema no hablo”.

De los Cobos está con la Selecta en Los Ángeles, en donde jugarán contra Guatemala el miércoles, 6 de marzo (7 p.m.). El clásico centroamericano servirá como preparación para los salvadoreños previo a su partido contra Jamaica en la Copa de Naciones de la Concacaf, mientras que los chapines ya piensan en las eliminatorias para el próximo Mundial.

Honrados por ser los primeros

Las selecciones de El Salvador y de Guatemala fueron reconocidas por representantes del Banc of California Stadium, la casa del LAFC, por ser los primeros oncenos nacionales en jugar un partido internacional en este estadio.

