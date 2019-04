Selección femenina de EEUU campeona del Mundial de 1999 fue homenajeada en Los Ángeles

La selección femenina de Estados Unidos, campeona del Mundial de 1999, fue honrada en un emotivo tributo al medio tiempo en el juego amistoso entre EE.UU. y Bélgica en el Banc of California Stadium.

Durante la ceremonia, un video resumió la participación del onceno de las Barras y las Estrellas en el Mundial que jugó como local el equipo estadounidense y que culminó de manera invicta.

99ers forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever! pic.twitter.com/VLklv3PHMu