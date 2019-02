Vela anota golazo en prueba final del LAFC antes del debut

Con un gol de Carlos Vela, Los Angeles Football Club (LAFC) venció a los Whitecaps de Vancouver en el último partido amistoso de la pretemporada el sábado por la tarde en Banc of California Stadium.

Vela anotó de derecha al minuto 13 y el LAFC terminó la pretemporada con un récord de 3-2-1.

GOOOOOAAAL!!!!@11carlosV sneaks it home with the right foot!#LAFCVAN | #StreetxStreet pic.twitter.com/sEWt3ETLJ4