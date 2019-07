André-Pierre Gignac entre las opciones de Boca Juniors

El delantero de los Tigres, André-Pierre Gignac, está entre las opciones que el Boca Juniors analiza como posible fichaje en caso de que Darío Benedetto sea traspasado.

El presidente del equipo argentino, Daniel Angelici, reconoció que el francés es uno de candidatos que tienen como el del uruguayo Christian Stuani, quien juega en el Girona de España y Guido Carrillo, del Leganés, también de La Liga.

"Está trabajando Burdisso, desde que llegó el director deportivo me liberé de estar buscando los nombres o viendo videos, no hay muchos nombres, son los nombres de lo que puede ser", dijo Angelici a pregunta expresa sobre el interés por Gignac, Stuani y Carrillo.

Angelici no dio por hecho la salida de Benedetto, pero adelantó que en caso de recibir una oferta la analizarán, porque no desean cortarle la carrera a nadie, aunque reconoció que no será fácil encontrar un reemplazo del "Pipa".

¿El reemplazo está en Europa?, le preguntaron.

"Está en Europa o puede estar en México, no hay jugadores, no hay un '9' en Argentina del nivel de Benedetto", respondió dando más pistas.