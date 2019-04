Aficionados de Cagliari lanzan insultos racistas a Moise Kean y un compañero lo culpa a él

En su visita a Cagliari, el delantero de Juventus Moise Kean fue víctima de insultos racistas por parte de los aficionados locales con cánticos de monos o chimpancés en gran parte del juego. Pero el jugador tuvo su revancha cuando anotó el segundo gol de su equipo para la victoria de 2-0 a falta de cinco minutos del partido.

Kean celebró junto a la portería con los brazos extendidos sin hacer gesto alguno, mientras que los aficionados del Cagliari lanzaban objetos al jugador. El capitán del Cagliari, Luca Ceppitelli, pidió a la afición detener los insultos pero estos lo ignoraron.

Después del partido, Kean emitió este mensaje en su cuenta de Instagram.

Después del partido, lo que menos se esperaba Kean era que su propio compañero de equipo, Leonardo Bonucci le dio parte de la culpa por la reacción de los aficionados, siendo que los insultos llevaban mucho antes de la celebración del jugador.

“Hubo cánticos racistas después del gol, Blaise lo escuchó y estaba molesto. Creo que la culpa es de 50-50 porque Moise no debería haber celebrado así y la ‘Curva’ no debería haber reaccionado de esa forma”, dijo el jugador después del juego.

