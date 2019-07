El León le pide compromiso a Ambriz y sus jugadores

El entrenador del León, Ignacio Ambriz, confesó este viernes que la directiva del equipo les ha pedido a todos que mantengan el compromiso del torneo Clausura anterior en el que alcanzaron la final.

El León prepara el Apertura 2019 con cuatro incorporaciones y con la mentalidad de mantener el juego ofensivo y atractivo que los llevó a la final pasada.

"Leo Ramos, Ismael Sosa, José Godínez y Jown Cardona, poco a poco van entendiendo lo que buscamos. Les hemos dicho que tenemos un gran compromiso como grupo. Hoy tuvimos una charla con el presidente Jesús Martínez y pidió el compromiso del torneo anterior, la alegría y luchar mucho por jugar bien al fútbol. Tenemos la ilusión de hacer un gran torneo", señaló.

Para Ambriz, el equipo se ha fortalecido con los refuerzos y no tiene justificaciones para el fracaso, pues el plantel está completo.

"Estamos contentos con lo que hemos armado. Cuando empiezo a armar al equipo en el pizarrón, digo ?a éste dónde lo pongo y a éste dónde lo ubico?. Fue algo de lo que carecimos el torneo anterior, hoy no hay excusas; nos han fortalecido todas las líneas y depende de nosotros sacarle provecho", aseveró.

El León fue una revelación el torneo anterior al ser el líder de la competencia y el equipo más goleador del torneo con 41 puntos Llegó a la final con estilo fresco que mezcló con ataque y buen espectáculo, aunque perdió ante Tigres.

"No estoy de acuerdo en ganar sobre lo que sea, hay un estilo que se tiene como bandera e identifica a cada entrenador; esa forma de trabajo también se le impregna a los jugadores y soy de la idea de que si se pierde defendiendo una identidad, no hay un fracaso, eso de ganar por ganar no me suena en mi lógica y seguiremos trabajando igual para buscar un título", concluyó.