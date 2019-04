El defensa Jair Pereira acepta que las Chivas no han estado a la altura

El mexicano Jair Pereira, defensa del Chivas de Guadalajara aceptó este jueves que el equipo "no ha estado a la altura" en el torneo Clausura 2019, en el que aparece decimoquinto sin posibilidades de clasificarse.

"No quiero justificar; debemos ser claros, no hemos estado a la altura de lo que este club necesita y la afición espera de nosotros", declaró el jugador en conferencia de prensa.

El Guadalajara suma cuatro triunfos, tres empates, ocho derrotas y 15 puntos y aparece decimoquinto con la tercera peor ofensiva, 13 goles en 15 partidos.

Pereira, capitán del Guadalajara, pidió disculpas a la afición y aseguró que los jugadores están igual de dolidos por la situación.

"Es lamentable que nos haya pasado esto, hay que hacernos responsables de las cosas que dejamos de hacer y aparte de las disculpas, agradecerle porque en todo momento nos han sorprendido con su apoyo", afirmó el zaguero al referirse a los hinchas.

Chivas dejó atrás la posibilidad de pelear el campeonato al sumar 15 puntos de 45 posibles con cuatro triunfos, tres empates y ocho derrotas.

Pereira rechazó que la ausencia del dueño del club, el empresario Jorge Vergara, sea un factor para la inestabilidad que vive el plantel; el directivo se ausentó desde 2018 del equipo por razones personales, para lo cual reestructuró la dirección del club para dejar al frente a su hijo Amaury y a José Luis Higuera.

"A nosotros no debería preocuparnos esa cuestión; ellos (los directivos) tienen su vida personal. Amaury ha estado al pendiente de nosotros y tenemos el teléfono abierto con Jorge las 24 horas; no tiene por qué preocuparnos o cambiar los resultados en la cancha, si no han sido los correctos es por nosotros", recalcó.

El defensa aseguró que los jugadores dejan las decisiones del equipo en la directiva y están enfocados en sumar puntos en el cierre del torneo y evitar la posibilidad de tener que pelear por la permanencia en primera división en los próximos torneos.

Las Chivas recibirán el sábado al líder León en la penúltima fecha del Clausura.