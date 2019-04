Palencia no sueña con liguilla, prefiere trabajar el presente

El técnico de los Lobos del fútbol mexicano, Juan Francisco Palencia, aseguró este sábado que prefiere ser cauto sobre la realidad de su equipo antes que dejarse llevar por la inercia de la afición que sueña con verlos en la liguilla.

Los Lobos, uno de los conjuntos con menos presupuesto en el fútbol mexicano, y que desde el torneo anterior pelean por la permanencia en Primera División, han tenido una campaña regular al encontrarse cerca de los ocho mejores lugares para acceder a los cuartos de final.

A cuatro fechas del final de torneo, el club de Palencia se sitúan en el lugar 11 de la tabla con 17 unidades, por lo que Palencia apela a mantener el ritmo de juego que han mostrado.

"La afición me dice: 'hay que soñar con liguilla'. Lo primero es no idealizar ni imaginar cosas, sino trabajar. Lo primordial es conseguir la clasificación a liguilla, a partir de ahí visualizar lo mejor, aún nos faltan puntos que nos den el pase , hasta no tenerlos, no hay forma de soñar con algo", aseguró a Efe.

Para Palencia, que ha dirigido 69 partidos en Liga, la misión no era sencilla, debía salvar a los Lobos además de hacerlos jugar bien con un presupuesto reducido. En su segundo torneo al frente de los poblanos, los resultados han empezado a avalar su trabajo y ahora se permite pensar en el futuro una vez que el Veracruz fue el equipo que descendió.

"Mi contrató termina en mayo, aún así, pase lo que pase, ya hablo con la directiva para traer más jugadores para el siguiente torneo. No sólo analizamos lo que vivimos en nuestro presente, sino que este proyecto tiene que ir andando para dar frutos en los meses venideros", explicó.

Palencia, nacido en Ciudad de México en 1973, tenía la experiencia de haber dirigido sólo un año y llegó a Lobos con mínimo margen de error, así que concentró los esfuerzos en condicionar a sus jugadores a pensar nada más en salvar la categoría.

"El objetivo era permanecer en Primera, no había otra cosa y nos sentimos felices de lograrlo cuando faltaban seis jornadas por disputar. Nunca perdimos el piso y el objetivo se cumplió", señaló.