Bruno Marioni asegura que Pumas tiene con qué para hilvanar racha ganadora

El argentino Bruno Marioni, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reconoció este martes que su equipo, decimoquinto de la clasificación del torneo Clausura, tiene con qué para hilvanar una racha ganadora y lo va a intentar.

"Tenemos una plantilla para más porque ya lo ha demostrado. Debemos seguir trabajando, salir de esta situación y cerrar bien el torneo; las cuatro jornadas restantes nos sirven para demostrar que merecemos estar aquí el torneo que viene", señaló en una rueda de prensa.

Los Pumas suman tres victorias, cuatro empates, seis derrotas y 13 puntos en el Clausura y aunque tienen posibilidades matemáticas de acceder a la liguilla, están muy lejos de ese objetivo.

Además de ir mal en el campeonato de liga, los universitarios de Marioni fueron eliminados la pasada semana en la Copa Mx, lo cual dejó molesto al entrenador por la falta de entrega ante el Juárez de la Liga de Ascenso.

"En la Copa nos quedamos afuera por falta de eficacia y actitud. Juárez nos superó, dejamos pasar esa oportunidad. Somos absolutos responsables y hemos tenido un bajón", reconoció.

Marioni aceptó que los Pumas han sido irregulares y aunque confesó su deseo de mantenerse como entrenador de Pumas porque siempre fue su gran meta profesional, eso solo dependerá de una mejoría en el rendimiento del equipo.

"?Quién me garantiza seguir? No me lo garantiza nada, tengo contrato por tres años, pero eso no me garantiza seguir. Lo único que me lo garantiza seguir son los resultados", expresó.

Los Pumas recibirán el domingo a los Xolos de Tijuana, sextos de la tabla de posiciones.

"Debemos concentrarnos absolutamente en el partido con Tijuana, sacar un triunfo en casa para tener un poquito de tranquilidad en la semana y luego ya pensar en Cruz Azul", dijo en referencia al siguiente contrario.