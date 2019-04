El Ecuatoriano Mena aspira al título de goleo, pero da prioridad a su equipo

El ecuatoriano Ángel Mena, delantero del León del fútbol mexicano, aceptó este jueves que le gustaría ser campeón de goleo del torneo Clausura, pero sin anteponer sus intereses individuales al éxito del equipo.

"No es mi prioridad, pero ya que estoy peleando por el título de goleo, sería una de las opciones que me gustaría para mi carrera, aunque lo más importante es poder llegar lo más lejos con el equipo. No descarto el ser el máximo goleador; ahora, si salimos campeones y no consigo el título individual da lo mismo", señaló a Efe.

Mena ha tenido un torneo superlativo y marcha a la cabeza del goleo individual con 11 tantos, uno más que el argentino Brian Fernández, del Necaxa, con quien se encontrará este sábado cuando ambos equipos se midan en la decimotercera jornada del Clausura.

"No somos nosotros 2 en la cancha, sino 11 de cada lado, cualquier jugador puede marcar diferencia, acá en el León se juega colectivamente y si me toca marcar a mí o a él, más allá de que haya una disputa, se tiene que disfrutar del fútbol que estamos haciendo", aseveró.

El atacante llegó a México en enero de 2017 y en dos años con Cruz Azul apenas marcó 8 veces, por lo que su rendimiento en este trimestre con León ha sido sorprendente.

"Estoy contento por el buen funcionamiento colectivo, eso ayuda a que sobresalga como goleador, pero estoy feliz de lo que estamos haciendo. En lo personal espero seguir con este nivel, aunque lo más difícil es mantenerlo porque los rivales empiezan a notar los movimientos y se vuelve todo mas complicado", agregó.

Mena ha despertado y existen versiones de que pudiera salir a otro equipo en la liga mexicana o a Europa, sin embargo, trata de anteponer la realidad que vive a cualquier suposición.

"Siempre he sido respetuoso con ciertos rumores, personalmente no se me ha acercado nadie para hablar de propuestas, no tendría por qué mentir. Llegar a León me ha hecho bien y estoy pasando por un buen momento, así que no quiere decir que a la primera opción voy salir de aquí en donde estoy bien y debo ser agradecido", concluyó.