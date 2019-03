Elías Hernández dice que Cruz Azul está blindando contra las críticas

El centrocampista del Cruz Azul Elías Hernández afirmó hoy que al interior del equipo se sienten protegidos ante las críticas y creen en el trabajo del técnico portugués Pedro Caixinha.

"El grupo está blindado, no nos afecta lo que se diga fuera de nuestro entorno, muchas de las cosas han sido mentira que atentan contra el profesionalismo y lo que hacemos en la cancha. Somos nosotros los que estaremos unidos si las cosas no funcionan", aseguró a EFE.

El Cruz Azul pasó momentos aciagos al no obtener victorias en el mes de febrero, al acumular dos empates y dos derrotas en ese ínterin de tiempo, además de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Mx, por lo que el puesto de Pedro Caixinha estuvo en predicamentos.

Elías Hernández, nacido en Morelia, Michoacán, al occidente de México, y quien cumple su segundo torneo en la institución cementera, mencionó que espera que lo que resta de torneo, sea mejor.

"El equipo va a cerrar bien, tengo confianza en la calidad de los compañeros. Hemos regresado a las victorias y eso pasó porque en el estado anímico se mejoró. Partidos atrás, por ejemplo, Milton Caraglio no hacía gol, las tenía claras y las echaba fuera y siguió trabajando de la misma manera, como todos lo hicimos", señaló.

La Máquina, escaló posiciones y ahora se encuentra en el séptimo lugar del Clausura y apunta a la liguilla por el título. Hernández, aseveró que cuando estaban navegando en los últimos lugares, nunca perdieron la fe.

"El torneo es engañoso, actualmente estamos a un punto del cuarto lugar cuando tres fechas atrás estábamos en el sitio 14, las críticas decían que si perdíamos un partido más el equipo no iba a clasificar y luego de conseguir tres triunfos seguidos entramos en zona de clasificación. El torneo es irregular", razonó.

El centrocampista ofensivo de Cruz Azul se lesionó en el calentamiento previo al duelo contra el Necaxa el pasado 2 de marzo y debió someterse a una limpieza en la rótula de la rodilla derecha que le apartará de la cancha el resto del torneo.

"En la profesión de futbolista una lesión es lo más complicado; más allá de que pueda jugar o no, no estar con mis compañeros luchando por una misma cosa me tiene triste. No estoy en la cancha y no disfruto mi vida; viendo que mis compañeros están ganando, quisiera estar ahí, pero si no se puede apoyaré desde fuera", concluyó.EFE