Maradona fantasea con meterse en el cuerpo de alguno de sus jugadores

El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, afirmó que le gustaría meterse en el cuerpo de algunos de sus jugadores para vencer mañana a los Pumas UNAM en los cuartos de final de la Copa Mx.

"Ojalá que mis jugadores se motiven y den un buen encuentro ante Pumas; quisiera meterme en el cuerpo de alguno y que pueda Dorados pasar esta fase difícil; desde afuera la Copa es complicada, ahora cuando estás adentro en una etapa de eliminación directa, es más", dijo el estratega.

Los Dorados jugarán el martes ante Pumas como visitantes y Maradona quiere motivar a sus jugadores con metáforas como la de entrar al campo de juego.

Maradona volverá 33 años después al Estadio Olímpico, sede de dos juegos de la selección Argentina en el Mundial de México 1986. Ahí debutó la selección albiceleste contra Corea del Sur con triunfo de 3-1 y cerró la fase de grupo ante Bulgaria con victoria de 2-0, en partidos en los que Diego no anotó, pero le quedaron buenas sensaciones.

"Ya soy una persona grande y no me quedan más que los recuerdos. Ahí en ese estadio tengo dos triunfos, espero que a partir de mañana pueda contar tres, es lo que me importa a corto plazo, que mi equipo mejore y tenga temple para ganar", señaló.

El "pibe de oro" recordó que en el Mundial dio pases para goles de Jorge Valdano y Óscar Ruggeri en los encuentros ante Bulgaria y Corea en el Estadio Universitario, en el sur de la Ciudad de México.

"Me acuerdo que nos jugábamos la clasificación a la segunda fase del Mundial. Nos tocó en aquellos años este estadio y nos decían que era mejor pasto que el que tenía el Estadio Azteca. Nosotros nos adaptamos bien, pero todo el equipo quería jugar en el Azteca. De cualquier forma, ganamos nuestros partidos", agregó.

Pumas, que dirige el argentino Bruno Marioni, recibirá a Dorados en la ronda de cuartos de final. El equipo de Maradona eliminó en octavos al Atlas por la vía de los penales y el argentino dijo estar preparado para todo.

"Pumas es un equipo fuerte, que tiene varios jugadores a disposición y querrá sacar el triunfo en casa; nosotros venimos preparados para todo, a tratar de sacar el resultado de la mejor manera, queremos escribir nuestra historia", concluyó.