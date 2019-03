Destituyen a Claverí como entrenador de Guatemala por los malos resultados

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció este viernes la destitución del entrenador de la selección, Walter Claverí, debido a los malos resultados, el último con el 1-3 cosechado en el amistoso que esta semana disputó en Estados Unidos frente a El Salvador.

"El Comité de Regularización de FIFA -que rige el balompié guatemalteco tras su suspensión- se reunió hoy con el profesor Walter Enrique Claverí y se decidió la rescisión del contrato como director técnico y del cuerpo técnico de la Selección Nacional Mayor de Guatemala", anunció el ente en un comunicado.

Aún así, agradeció al técnico, quien asumió el timón de la blanquiazul el pasado 6 de junio, por su "compromiso, esfuerzo y trabajo al mando de la selección" y le deseó éxito "en su carrera y en sus próximos proyectos".

Claverí, quien pensaba en transmitir a la selección su experiencia de 15 años como futbolista y 30 como entrenador, ya había dirigido a la selección guatemalteca (de enero a noviembre de 2016) en el último tramo del clasificatorio al Mundial Rusia 2018, en el que consiguió una histórica victoria contra Estados Unidos en el estadio Doroteo Guamuch Flores por 2-0.

Desde que asumió de nuevo las riendas, el técnico guatemalteco ganó dos amistosos contra Cuba, pero perdió los otros cuatro, contra Argentina, Israel, Ecuador y El Salvador, lo que supone una efectividad del 33,3 por ciento.

Esta destitución se da después de que el técnico, con la derrota este martes frente a El Salvador, dijera que no sabe qué hacer "para que el jugador sea más rápido" y aseguró que recientemente se vio en Londres con Didier Deschamps (entrenador de Francia) y con Luis Enrique (de España), a quienes les pidió consejo.

"Les pedí consejos para mejorar la intensidad de un equipo y me dijeron que solo mejorando la liga, mejorando los campos y que el jugador quiera ser más rápido. De ahí no hay otra forma. Me dijeron sino logras esto te deseamos suerte, la vas a necesitar mucho", indicó, al tiempo que lamentó que pocos futbolistas jueguen en el extranjero.

Claverí, quien dio estas declaraciones el jueves al regresar a Guatemala, admitió que había muchas cosas que no habían hecho bien, pero abogó por aumentar el ritmo de concentraciones y por cambiar el estilo de juego desde la base local: "El responsable soy yo".

"El jugador no puede jugar más de lo que juega. Ese es su nivel. No tenemos nivel en nuestra liga. No tenemos jugadores jugando en el extranjero", proclamó, y reiteró que la liga tiene que cambiar porque no puede ser que el balón pase más tiempo fuera del terreno de juego que dentro.

El técnico, que apuntó que no tiene más futbolistas "donde escoger" y que deben saber que se debe jugar en equipo, también había abogado por más intensidad, aunque admitió que en sus 400 libros de entrenador no le dicen cómo aumentar la velocidad.