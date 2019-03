El paraguayo Cardozo insiste en que Chivas trabaja para entrar a la liguilla

El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, aseguró este martes que a pesar del mal momento del equipo, la meta sigue siendo clasificarse a la liguilla del torneo Clausura.

"El objetivo es buscar un boleto para la liguilla y estamos en buen camino, a mitad del torneo. Debemos hacer lo mismo de estas nueve fechas: 14 puntos para sumar 28 y entrar a liguilla", señaló en conferencia de prensa.

Las Chivas de Cardozo perdieron por 3-1 el 23 de febrero ante el Pachuca y el sábado pasado cayeron por 0-2 ante el Monterrey en un resultado que bajó al conjunto al quinto lugar, a un solo punto de salir de la zona de clasificación.

En las próximas dos semanas el cuadro de Guadalajara disputará tres partidos importantes: el sábado, contra el Gallos blancos de Querétaro en la décima jornada, y dos contra su acérrimo rival, el América, en la liga y en los cuartos de final de la Copa MX.

El primer objetivo es ganar a Querétaro y hacer un partido "fino" y con un planteamiento distinto al que el equipo ha desplegado en las fechas recientes.

"(Gallos) contra nosotros van a estar motivados, como si jugaran una final. Nosotros necesitamos los tres puntos, los vamos a enfrentar con la seriedad que se merece ese partido y después viene el clásico, entonces sí nos jugamos muchas cosas, primero la permanencia en zona de calificación y ganar el clásico, que es importante para todos", afirmó.

El paraguayo aseguró que darán "la seriedad" que merecen a los tres partidos y anticipó que enfrentará al América con el mismo plantel en ambas ocasiones.

Cardozo confesó que no le preocupa si la directiva de Chivas está pensando en separarlo de su puesto como técnico, pues confía en que el equipo ha dado buenos resultados en el Clausura 2019.

"No vivo pendiente de si me van a correr o no; pienso en lo que voy a hacer mañana para que los jugadores estén mejor, no en si me van a correr o no, en ese aspecto duermo bien, no me preocupa para nada", concluyó el estratega.