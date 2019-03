Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, intentó este viernes trasladar un mensaje positivo en vísperas del clásico liguero ante el FC Barcelona tras perder el de Copa del Rey, al asegurar que están "otra vez de pie" y con "el mismo espíritu" para corregir lo que les eliminó de la competición copera y remontar en la liga.

"Estamos otra vez de pie y con ganas de puntos. El destino ha querido que sea contra el mismo rival, otra vez el gran clásico del fútbol español y lo disputaremos con todas las ganas, con el mismo espíritu para mejorar las cosas que hicimos mal y mantener lo que hicimos bien", señaló en rueda de prensa.

En la cabeza de Solari solo está un nuevo duelo ante el Barcelona y no enfoca el decisivo enfrentamiento ante el Ajax del próximo martes del Liga de Campeones.

"Tenemos que pensar solo en el clásico de Liga, debemos recortar puntos, tenemos ganas de hacerlo. Si no fuera este partido nuestra máxima atención también estaría en el de Liga. Es una realidad, concentra toda la energía y atención de los jugadores", dijo.

Aunque se esperan rotaciones en su equipo titular, para repartir esfuerzos y que jugadores clave no tengan tanto desgaste antes de 'Champions', el técnico madridista dejó entrever lo contrario en su comparecencia.

"El calendario nos lo propone así, es la alta competencia y jugar tantas competiciones, pero estos jugadores están acostumbrados. Son seres humanos y el trajín de los partidos tienen su componente, pero están todos muy bien", defendió.

Aunque confesó que no ha "armado" la convocatoria y no ha decidido descartes, destacó que lo positivo es que cuenta con todos salvo el lesionado Marcos Llorente. Entre ellos jugadores que han perdido importancia en minutos pero, según Solari, no en la plantilla.

"Isco estuvo 18 días lesionado y desde hace cinco entrena con el grupo. Lo está haciendo bien y está disponible que es lo importante. Bale ha jugado todos los partidos desde que volvió de lesión y ha marcado en varios. Marcelo sabemos lo que significa para este equipo. Asensio estuvo lesionado un tiempo largo y ha jugado ocho de nueve partidos desde que volvió siendo determinante con su gol de Amsterdam. Todos son importantes, no solo los que inician los partidos. Contamos con todos ellos", defendió.

Espera Solari un Bernabéu "muy bonito" y "a tope" como en el clásico copero y que haya impulso a sus jugadores de la grada. No espera que se castigue a Bale. "No tengo nada que decirle a la afición. A Gareth todos lo conocen, saben lo que ha dado a este club, luego el aficionado se expresa con mucho respeto y sabe valorar".

Valorando el clásico perdido en Copa, Solari optó por quedarse con aspectos positivos pese al 0-3 encajado. "Pusimos todo nuestro empeño porque queríamos estar en la final. Tiene una mirada positiva que nos rematasen dos veces a puerta, hay que hacer muchas cosas bien para que ocurra".

"Tenemos que volver a hacerlas tan bien y mejorar que no entren los dos tiros. El otro día hicimos muchas cosas muy bien aunque sea difícil decirlo con el resultado final. Marcar en el momento adecuado cambia los partidos", sentenció.