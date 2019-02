Caixinha buscará entre 17 y 21 puntos con Cruz Azul en lo que resta de torneo

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul de México aseguró este lunes que buscará sumar entre 17 y 21 puntos en el resto del torneo Clausura 2019 para aspirar a la clasificación a la liguilla.

"En las nueve fechas que restan tenemos un límite, es importante empezar a sumar de a tres puntos por este rango de entre 17 y 21", dijo el estratega en una conferencia de prensa en el campamento del equipo al sur de la capital.

Cruz Azul ocupa decimocuarta posición del Clausura con dos victorias, tres empates, tres derrotas y nueve puntos, por lo cual necesita hilvanar una racha ganadora para clasificarse a la fase de los ocho mejores.

Caixinha, campeón en México con Santos Laguna en el Clausura 2015, señaló no sentir presión por el mal paso del equipo después de haber obtenido el subcampeonato la campaña anterior.

"Venimos por un proyecto a largo plazo, estoy aquí como si fuera el primer día. En relación a los 21 años sin título de liga de Cruz Azul puede pesarle a unos más que a otros, a mí no me pesan", señaló.

El estratega portugués de 48 años defendió su continuidad en el banquillo después de rumores difundidos por medios mexicanos las últimas semanas que apuntan a su salida del equipo con el que tiene contrato hasta junio del 2020.

Caixinha presentó una gráficas en papel elaboradas por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo publicadas por la revista Forbes en el 2018 acerca de las noticias falsas.

Esta investigación reveló que México con 43 por ciento ocupa el segundo sitio por detrás de Turquía con 49, en información no fidedigna.

"No fueron los medios los que me contrataron, no fueron detrás de mí a Lisboa. Es una realidad de la que me había percatado cuando estaba como auxiliar en el Sporting de Lisboa (2004)", recordó Caixinha acerca de su conocimiento sobre noticias falsas alrededor de los equipos en México y en todo el mundo.

Por este motivo el extimonel del Rangers escocés indicó que no revisa la información difundida en radio y televisión, además de no contar con redes sociales.

"Es parte del mercado y cómo funciona, no me identifico con eso aquí y en ningún lugar del mundo, soy una persona que quiere hacer las cosas por la vía profesional y ética", agregó.

Cruz Azul inició este lunes la semana de trabajo de cara a su encuentro de la jornada nueve frente al Necaxa el próximo sábado en la cancha del estadio Azteca en la capital mexicana.