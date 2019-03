El portero Jaime Penedo pone fin a veinte años de carrera

El portero panameño Jaime Penedo ha puesto fin a veinte años de carrera en los que jugó en la selección absoluta de su país y clubes como Los Ángeles Galaxy, el Dinamo de Bucarest y el Cagliari.

"Estoy en el lugar perfecto, con la gente perfecta para anunciar mi retiro definitivo del fútbol profesional, luego de más de dos décadas de jugarlo. Gracias por el apoyo", expresó emocionado durante una conferencia de prensa a la que compareció con familiares, amigos y jugadores con los que alternó en la selección.

El ahora exfutbolista de 37 años, coleccionó durante su carrera reconocimientos como el de mejor guardameta de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en 2004.

El exjugador del Osasuna B español, el Municipal guatemalteco y el Saprissa costarricense declaró que hoy encontró el momento preciso para dar un paso al costado.

Añadió que, además de sus deseos de permanecer más tiempo con su familia, dolores permanentes en las rodillas lo llevaron a colgar los guantes.

"Hubiera podido seguir jugando en Panamá. El Plaza (Amador) estuvo interesado, pero les tuve que ser sinceros, ya por el tema físico, por el tema de las rodillas. Era mejor parar", comentó.

No descartó que su próximo desafío sea emprender la carrera dentro de la comisión técnica.

"No lo descarto, siempre que pueda ayudar estaré dispuesto. No me veo como técnico en sí, pero puedo asesorar, porque ya viví, lo que ellos pueden vivir", manifestó.

Penedo recordó que al fútbol llegó con la pretensión de ser delantero.

"No sé, ni me di cuenta cuando me convertí en portero, debe ser que era muy malo como delantero", expresó.

Penedo debutó con la Roja de su país el 26 de marzo de 2005 y jugó 134 partidos.