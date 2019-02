Agüero ilumina, CR7 decide, el Real manda en la capital, Cavani gol y lesión

Un triplete del argentino Sergio Agüero que lideró la goleada del Manchester City sobre el Chelsea, un Cristiano Ronaldo decisivo con el Juventus Turín, y un Real Madrid que hizo el suyo el derbi capitalino con el Atlético de Madrid y se hace con la segunda plaza, han marcado el fin de semana europeo.

- AGÜERO ILUMINA AL CITY, QUE GOLEA AL CHELSEA

El argentino Sergio Kun Agüero no para. Con tres goles iluminó a un Manchester City que no tuvo piedad del Chelsea, al que endosó un humillante 6-0 que pudo ser más abultado, pues el marcador ya lucía el 4-0 en el minuto 25. El argentino, con 17 tantos en la presente Premier, los mismos que el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

Precisamente, el triunfo del City le pone en la primera posición de la tabla, con los mismo puntos que el Liverpool, al tener mayor diferencia favorable de goles. Eso si, los "reds" cuentan con un partido menos.

A cinco puntos está el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, que se impuso al Leicester (3-1), con el primer tanto a cargo del colombiano Davinson Sánchez.

El United del noruego Ole Gunnar Solskjaer sigue imparable. Se impuso en su visita al Fulham (0-3), suma diez triunfos en once partidos bajo su mando, y ya está en zona Liga de Campeones, es cuarto. Justo el puesto que ocupaba el Chelsea.

- EL REAL MANDA EN LA CAPITAL Y YA ES SEGUNDO, EL ATHLETIC FRENA AL BARÇA

El Real Madrid manda en la capital. Se hizo con el derbi ante el Atlético de Madrid (1-3), en un duelo además de técnicos argentinos: el atlético Cholo Simeone, el madridista Santiago Solari.

Un partido con goles, polémica por las decisiones del VAR (Videoarbitraje), y con mejor juego del Real Madrid, que anotó por medio del brasileño Casemiro (m.16), Sergio Ramos (m.42, penalti) y Gareth Bale (m.74), y momentáneo empate del atlético Antoine Griezmann (m.25). Sigue el alza el conjunto madridista, que lleva cinco triunfos ligueros seguidos. Además le "roba" la segunda plaza al Atlético (dos derrotas seguidas) y se pone a seis del Barcelona.

Y es que el barcelona no pasó del empate sin goles en su visita al Athletic Club de Bilbao, en un partido donde el meta barcelonista Marc André ter Stegen, con dos excelentes paradas, volvió a demostrar ser, cuando menos, uno de los mejores guardametas del mundo. Leo Messi volvió a la titularidad y lució a cuentagotas.

- EL JUVENTUS SIGUE DE RÉCORD CON CR7 DECISIVO, LAUTARO SALVA A SPALLETTI

El Juventus Turín está cerca de batir todo récord de adjudicarse el 'scudetto' con más jornadas de antelación. En su visita al Sassuolo logró su vigésima victoria en 23 jornadas (aún no conoce la derrota), lo que unido al empate sin goles del Nápoles en su visita al Fiorentina, le ponen ya con una apabullante ventaja de once puntos al frente de la clasificación.

Cristiano Ronaldo, autor del segundo gol y decisivo en los restantes (el primero, un duro disparo suyo fue rechazado por el meta local y el balón lo recogió Khedira para marcar; el tercero asistencia sobre Emre Can), refuerza su liderato como máximo realizador con 18 dianas.

El Inter de Milán, tras unas semanas con su técnico Luciano Spalletti en la picota, respira. Un gol del argentino Lautaro Martínez le dio la victoria en Parma (0-1) y le refuerza en la tercera plaza.

- CAVANI DECIDE, SE LESIONA Y ES DUDA ANTE EL MANCHESTER UNITED

Con el brasileño Neymar ausente sobre el terreno de juego, pero si en el estadio y con muletas, y Kylian Mbappé inicialmente en el banquillo, el PSG se puso en manos del uruguayo Edinson Cavani. Y no defraudó, fue el autor de penalti del definitivo 1-0 (m.43) sobre el Girondins. Eso sí, la fortuna no le siguió acompañando, pues en el lanzamiento de la pena máxima se lesionó, no apareció en la segunda mitad y es sería duda para el duelo del martes ante el Manchester United, de Liga de Campeones.

El PSG sigue líder solvente, con diez puntos de ventaja sobre el Lille, que ganó al colista, el Guingamp (0-2), y eso que el conjunto parisino tiene dos partidos menos.

El Mónaco, otrora en lucha por el título, sigue en su lucha por eludir el descenso. Los refuerzos invernales, y la vuelta al banquillo de Leonardo Jardim le ha devuelto las esperanzas. Y sacó un empate en Montpellier (2-2), no obstante, de sabor agridulce, pues el empate local llegó en el minuto 91.

- EL ÚLTIMO CUARTO DE HORA FRENA AL DORTMUND

Tres goles en el último cuarto de hora dieron un sorprendente empate al Hoffenheim en su visita al líder Borussia Dortmund (3-3). Y es que el partido se fue al descanso con neta ventaja local (2-0), que luego ascendió a un 3-0 (m.66) que parecía sentenciar la contienda. Pero no fue así. El argelino Ishak Belfodil (m.75 y 87) y el checo Pavel Kaderabek (m.83)amargaron la noche al equipo renano.

Se aprovecha de ello el vigente campeón Bayern Múnich, que derrotó al Schalke (3-1) y descuenta su desventaja a los cinco puntos.

Lorenzo Martínez