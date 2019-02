El hondureño Brayan Beckeles asegura que el Necaxa debe seguir humilde

El hondureño Brayan Beckeles, defensa del Necaxa del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo, segundo del Clausura del fútbol mexicano, debe mantener la humildad porque con eso ha logrado los buenos resultados.

"Debemos seguir trabajando igual. La humildad nos tiene en lo alto y es nuestra arma; vendrán momentos complicados y debemos demostrar lo unidos que estamos", señaló a Efe.

Beckeles, de 23 años, llegó al fútbol de México para el Necaxa en el 2015 y acumula 82 partidos con los Rayos; asegura que el ambiente creado en la presente temporada por el entrenador Guillermo Vázquez es ideal para hacer sentir bien a los jugadores.

"Nos hemos acoplado bien, hay un gran ambiente al interior del grupo, todos en buena lid competimos en los entrenamientos para que a Memo Vázquez le cueste elegir a 11 iniciales. De lunes a miércoles plantea un equipo, pero conforme se acerca el juego le asaltan dudas porque varios queremos jugar", insistió.

El zaguero dijo observar un cambio en el equipo con respecto al torneo anterior, gracias a la llegada de Vázquez, quien los ha llevado a la segunda posición con tres victorias, un empate y 10 puntos, uno menos que el líder Monterrey.

"Tuvimos un arranque de ensueño con 10 puntos de 12 posibles y eso nos ha puesto con la moral arriba porque el torneo anterior fue difícil. Se fueron varios compañeros, pero llegaron otros con calidad que nos tienen compitiendo por la titularidad", agregó.

A diferencia de torneos anteriores en los cuales era titular en la lateral derecha, Brayan Beckeles ha perdido fuelle en la liga y se ha convertido para Vázquez en jugador para el torneo de Copa, lo cual lo tiene disconforme.

"Es difícil para mí, es un momento personal complicado porque siento que he dejado todo en los entrenamientos y no me salen las cosas. Le ha tocado a Carlos Guzmán en mi sitio, lógico porque el club hizo una fuerte inversión en él y me toca aprovechar la oportunidad cuando la tenga", aseveró.

En relación con su selección, el hondureño mostró preocupación porque su federación siga sin contratar a un técnico. Desde noviembre de 2017 cuando fue eliminada en el repechaje mundialista ante Australia, el colombiano Jorge Luis Pinto dejó el banquillo y no se ha encontrado estratega.

"El jugador hondureño lo ha hecho bien, acá en México o en la MLS, incluso en Costa Rica, o sea que la materia prima existe. Siempre estaré dispuesto a ayudar a la selección, esperemos que esta eliminatoria sea buena para Honduras. Es complicado para nosotros no tener técnico, ya todas las selecciones tienen y nosotros estamos en vilo. Ojalá ya elijan porque estamos dando ventaja", concluyó.