Herrera apela a experiencia para llevar el vestuario de América con Castillo

El mexicano Miguel Herrera, entrenador del América, apeló hoy a la experiencia como exseleccionador de su país para conducir un vestuario más complejo tras el fichaje del delantero chileno Nicolás Castillo.

"(América) es un vestuario bastante complejo y lo he sabido llevar bien; cuando manejas una selección no hay equipos en el mundo, salvo Real Madrid o Barcelona, con vestuarios tan difíciles como los de selección", puntualizó Herrera en conferencia de prensa al sur de la capital.

Herrera, quien llevó a México hasta los octavos de final en la Copa del Mundo de Brasil 2014 habló de la dificultad de armar un alineación como técnico nacional.

"Con selección tienes 23 figuras y los 23 son titulares indiscutibles en sus equipos o son jugadores importantes y todos quieren jugar", dijo.

Herrera de 50 años de edad se reconoce con la capacidad suficiente para mantener en el vestuario un ambiente estable con "gente de peso".

Para el entrenador americanista los atacantes americanistas están obligados a recuperar balones como lo hacen los mexicanos Henry Martín y Oribe Peralta, así como el colombiano Roger Martínez

"Cuando no tengan la pelota tienen que hacer labor de equipo. Yo he visto como lo hacía (Castillo), lo he visto corretear a todos, pararse en su área, bajar a pelar una pelota y después llegar al área rival".

Explicó que tanto Castillo como el volante colombiano Nicolás Benedetti se darán cuenta de la calidad del plantel al que se incorporan cuando sus nuevos compañeros les den la bienvenida.

Benedetti de 21 años de edad, fue el primer de los dos refuerzos de América para el Clausura 2019.

Herrera consideró tener un equipo completo para suplir las bajas del paraguayo Cecilio Domínguez y el mexicano Diego Lainez con el arribo del ex jugador de Deportivo Cali colombiano.

"Benedetti me parece es un jugador con muchísimo futuro y con muchas condiciones técnicas y tácticas", mencionó el entrenador.

También se espera la recuperación del francés Jérémy Ménez, operado de la rodilla izquierda el 23 de enero.

Ménez se resintió de un padecimiento que le hizo perder el torneo anterior.

América se alista para recibir mañana en el estadio Azteca a los Gallos del Querétaro del técnico mexicano Rafael Puente.

En la alineación que adelantó Herrera para este sábado no aparecen todavía Castillo ni Benedetti.