Caixinha asegura tener las manos limpias en el tema de promotores

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, se desmarcó este viernes de tener vínculos con promotores en la contratación de refuerzos extranjeros como su compatriota el centrocampista Stephen Eustáquio.

"Tengo las manos limpias, lo que he logrado y voy a seguir logrando en mi vida es producto de mi trabajo y de servir a las instituciones, no debo nada nadie y cuando uno no debe, no teme", dijo Caixinha en conferencia de prensa en el campamento de los Azules en La Noria, al sur de la capital mexicana.

La decisión para contratar jugadores en Cruz Azul se determina en un comité formado por el presidente del equipo, Guillermo Álvarez, y su hijo Robin Álvarez, además de Ricardo Peláez, director deportivo, así como Caixinha, según lo informó el timonel europeo.

"Todavía hay muchas asociaciones en el fútbol que se generan entre periodistas, representantes y entrenadores de fútbol, quienes quieren seguir haciendo presión. Es evidente que las relaciones existen, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo", reconoció Caixinha al referirse a la forma en la que opera el mercado de transferencias.

El entrenador señaló que en Cruz Azul están contentos con la elección de Eustáquio, sustituto del argentino Iván Marcone, quien pasó a Boca Juniors.

Eustáquio, nacido en Ontario, Canadá, de padres portugueses, creció y desarrolló su carrera deportiva en Nazaré, puerto fluvial al oeste de Portugal.

En la rueda de prensa, Caixinha explicó que el estado físico del centrocampista peruano Yoshimar Yotún, otro de los refuerzos para el Clausura, evoluciona favorablemente de una dolencia muscular.

"Yoshi termina hoy su periodo de recuperación de la lesión, mañana hará una prueba para saber si está apto para integrarse al grupo y el lunes ya estaría disponible", dijo.

Cruz Azul, noveno con cuatro puntos en la liga, recibe este sábado en el estadio Azteca a los Xolos de Tijuana del estratega colombiano Óscar Pareja por la cuarta jornada del campeonato.

Caixinha ensalzó el trabajo de Pareja al mencionar que Xolos se mira como un conjunto trabajado, organizado y bien parado en el terreno de juego.

Cruz Azul viene de sumar su primera victoria en la liga al derrotar la jornada pasada por 0-1 a los Tigres de la UANL del brasileño Ricardo Ferretti.