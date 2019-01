El argentino Sambueza sufre una fractura y estará un mes fuera de las canchas

El centrocampista argentino Rubens Sambueza, del León del fútbol mexicano, confirmó hoy que la lesión sufrida el pasado domingo es una fractura del quinto metatarso del pie derecho y estará un mes fuera de la canchas.

"Son cuatro semanas con una bota ortopédica para no mover el pie; espero que el club me ponga un chófer porque me la tengo que sacar para manejar, aunque lo importante es reposar, y después integrarme con el resto del grupo", dijo.

Sambueza, de 35 años, arribó al León como uno de los refuerzos de para el Clausura 2019 y había participado con esmero en los cuatro juegos que disputó en la liga y en la Copa Mx. El miércoles pasado anotó su primer gol, en la Copa ante Cruz Azul, pero el domingo al término del juego ante los Xolos, presentó molestias.

"Tengo que parar por la rehabilitación, pero gracias a Dios no pasé por el quirófano. Mi preocupación en estos momentos es que el hueso quede bien, forme un callo y no presente problemas en el futuro", agregó.

Rubens ganó el balón de oro del fútbol mexicano por su buen rendimiento en la pasada temporada con el Toluca y a finales del año pasado emigró al León en el que es el líder en la mitad de la cancha.

En el Clausura, el León acumula dos empates, ante Monterrey y Tigres, y una derrota, el pasado domingo ante el Tijuana. Para Rubens Sambueza lo importante es que recuperen la confianza ante la portería enemiga.

"Siempre pensamos en el arco rival, es nuestra filosofía, sin embargo, la fortuna nos ha jugado en contra. Ahora que no estaré sufriré los partidos desde el palco a la espera de que se abra la portería del rival a nuestro favor", admitió.

El León está a la caza de algún refuerzo y tenía en la mira al defensa argentino Paolo Goltz, del Boca Juniors, sin embargo, según el presidente deportivo del equipo, Rodrigo Fernández, está cerrada la posibilidad de fichar al zaguero.

"Lo de Paolo Goltz no se va a concretar. Se está analizando traer al equipo un delantero y después ya buscaremos otra posición", señaló Fernández.