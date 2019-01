El portugués Eustáquio llegó a México para firmar con Cruz Azul

El mediocentro portugués Stephen Eustáquio llegó este lunes a Ciudad de México para someterse a exámenes médicos como paso previo para cerrar su incorporación al Cruz Azul, que disputa el torneo Clausura.

"Estoy contento de venir a Cruz Azul porque es un gran club, de fama internacional, por lo que no dudé en estar acá. Aún debo hacer exámenes físicos para firmar el contrato", dijo.

Si no surgen contratiempos, Eustáquio cerrará el fichaje con Cruz Azul por 3 años con la misión de llenar el espacio que ocupó el argentino Iván Marcone, quien se transfirió a Boca Juniors.

Eustáquio, nacido en Ontario, Canadá, de padres portugueses, creció y desarrolló su carrera deportiva en Nazaré, puerto fluvial al oeste de Portugal.

En 2013 debutó en el Nazarenos, pasó por Torreense, Leixoes y Cháves hasta que su compatriota Pedro Caixinha, entrenador de los celestes, lo convenció de venir a Cruz Azul.

"Es una gran Liga la mexicana, me parece competitiva en varios aspectos. Me han hablado que tiene un grado de dificultad alto por lo que me siento bien de venir a participar a una liga fuerte", mencionó.

El centrocampista de 22 años fue seguido por Pedro Caixinha desde que debutó en Nazarenos en el 2013.

Participó con la selección de Portugal sub'21 al ser convocado por el estratega Rui Jorge, lo que aunado a sus actuaciones en el Cháves le fueron valiendo créditos para recibir propuestas de equipos importantes en su país como el Sporting de Lisboa, sin embargo, Caixinha le convenció de viajar al continente americano.

"Pedro Caixinha ha hablado conmigo desde años atrás, lo conozco y es uno de los factores para que ahora esté en México. Él está contento de que venga aquí y me siento comprometido a brindar lo mejor para apoyarlo en la travesía de sacar el campeonato", aseveró.

En noviembre pasado, el Sporting de Lisboa pretendió a Stephen Eustáquio, sin embargo se negó a pagar los 4 millones de dólares que pretendía el Cháves, mientras que Cruz Azul, que ganó 8 millones de dólares con la venta de Marcone, no dudó en ofrecerle un contrato.

"Tengo técnica, visión de campo y entendimiento del juego. En teoría soy un recuperador natural en mi zona así que las cualidades están mostradas, las sabe Pedro Caixinha. Me siento ahora con la felicidad de llegar a una nueva experiencia y conocer todo para sacar el máximo provecho, con la fortaleza mental de superar los retos porque quiero hacer las cosas bien en México", concluyó.