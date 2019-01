El argentino Marcone asegura que se va de México agradecido con Cruz Azul

El argentino Iván Marcone, partió hoy de México hacia Buenos Aires para formar parte de Boca Juniors tras un paso de seis meses en Cruz Azul, equipo al que agradeció las oportunidades.

"No fue difícil adaptarme, es un país lindo y mi rendimiento fue bueno, mejor de lo que esperaba. No conseguimos el título de la Liga que era lo más importante, pero en todos los sentidos me voy contento de Cruz Azul, de México en general, siempre voy a estar agradecido con este equipo", dijo.

Al emigrar al Boca, Marcone alcanza a los 28 años el sueño, según comentó, de jugar en un equipo importante de su país.

"Con Ricardo Peláez -presidente deportivo- y Pedro Caixinha -entrenador- me acerqué cuando empezó el interés de Boca Juniors, siempre frontal y sin mentiras. Pudieron entender, se pusieron en mis zapatos y estoy agradecido con ambos. Dejo a un excelente entrenador y un grupo maravilloso tanto en lo humano y deportivo", puntualizó.

Marcone, surgido de Arsenal de Sarandí, se ganó la titularidad y admiración de la gente en el medio año que pasó con Cruz Azul a pesar de no conseguir el campeonato al perder la final del pasado torneo Apertura ante las Águilas del América.

Para el centrocampista de recuperación era difícil resistir la oferta de Boca Juniors que desde el 7 de enero empezó gestiones con Cruz Azul para desembolsar ocho millones de dólares por su fichaje.

"Para un jugador argentino fuera del país, que Boca Juniors oferte, es algo irresistible. Primero tengo que rendir en mi nuevo equipo, ganarme un lugar y seguro que vendrán cosas buenas", señaló.

Aunque para un sector de la afición celeste, Marcone desestimó el compromiso con el club, el propio jugador pidió que entendieran sus razones y la necesidad que tiene de triunfar en su país.

El cuadro poblano aumentó la diferencia con los escualos en la lucha por no bajar de división, luego de vencer 1-0 a Veracruz, que dejó ir una oportunidad de oro para reducir distancias en la Tabla del Descenso. Al conjunto de Paco Palencia le bastó un golazo de Leonardo Ramos a 10 minutos del final para llevarse su segundo triunfo en este 2019 y colocarse en la cima de la clasificación. Aunque es temprano en el torneo, los puntos obtenidos en este par de jornadas le abren la puerta a que si los poblanos consiguen 9 unidades en lo que resta de la justa, obligaría al Veracruz a hacer 27. Los escualos fueron los primeros en generar peligro y estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 14, con una chilena de Cristian Menéndez que pasó apenas desviado del arco de José Antonio Rodríguez. Dos minutos después, Michael Chirinos no pudo aprovechar que el arquero Sebastián Jurado salió mal de su área y dejó el arco a merced del hondureño que disparó desviado. Lobos pudo mecer las redes desde antes cuando Yago da Silva cayó dentro del área, penal marcado por Fernando Guerrero, pero a la postre corregido tras revisar el VAR. El inicio del segundo tiempo fue flojo, y sólo subió de decibeles en la recta final, primero porque Kazim Richards tuvo una clara al 74' que dejó en las manos de Rodríguez y para colmo, tres minutos más tarde, llegó una definición de volea del ariete argentino que puso cifras definitivas. Veracruz no gana en casa desde la Jornada 7 del torneo anterior y se quedó con una unidad, mientras que Lobos lleva paso perfecto en el año. El cuadro poblano aumentó la diferencia con los escualos en la lucha por no bajar de división, luego de vencer 1-0 a Veracruz, que dejó ir una oportunidad de oro para reducir distancias en la Tabla del Descenso. Al conjunto de Paco Palencia le bastó un golazo de Leonardo Ramos a 10 minutos del final para llevarse su segundo triunfo en este 2019 y colocarse en la cima de la clasificación. Aunque es temprano en el torneo, los puntos obtenidos en este par de jornadas le abren la puerta a que si los poblanos consiguen 9 unidades en lo que resta de la justa, obligaría al Veracruz a hacer 27. Los escualos fueron los primeros en generar peligro y estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 14, con una chilena de Cristian Menéndez que pasó apenas desviado del arco de José Antonio Rodríguez. Dos minutos después, Michael Chirinos no pudo aprovechar que el arquero Sebastián Jurado salió mal de su área y dejó el arco a merced del hondureño que disparó desviado. Lobos pudo mecer las redes desde antes cuando Yago da Silva cayó dentro del área, penal marcado por Fernando Guerrero, pero a la postre corregido tras revisar el VAR. El inicio del segundo tiempo fue flojo, y sólo subió de decibeles en la recta final, primero porque Kazim Richards tuvo una clara al 74' que dejó en las manos de Rodríguez y para colmo, tres minutos más tarde, llegó una definición de volea del ariete argentino que puso cifras definitivas. Veracruz no gana en casa desde la Jornada 7 del torneo anterior y se quedó con una unidad, mientras que Lobos lleva paso perfecto en el año. SEE MORE VIDEOS

"Fue una decisión personal. Para cualquier jugador argentino estar en Boca Juniors significa un reto que debe afrontar si es que hay posibilidad. En mi caso tengo la opción de trascender con un grande del mundo, no es que Cruz Azul sea menos, ya habrá tiempo para explicar algunas cosas y que la afición comprenda mi resolución", agregó.

Ante la salida de Marcone, Cruz Azul tendrá margen de tiempo para contratar a alguien mas para el Clausura y ha puesto la mirada en el volante argentino Matías Kranevitter, jugador del Zenit de Rusia.