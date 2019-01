Reyes lamenta los puntos perdidos por el Santos en la primera jornada

Salvador Reyes, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano lamentó hoy los tres puntos que su equipo dejó escapar este domingo al caer 2-0 con Lobos Buap en el cierre de la primera jornada del Clausura 2019.

"Quedamos lejos, esperábamos más, no soy apegado a eso de que es la jornada uno, no tenemos excusa queríamos empezar bien desde el inicio porque los puntos de la primer jornada valen lo mismo que la última, era importante el partido de hoy y nos vamos con dolor", dijo Reyes en conferencia de prensa.

Con goles del delantero argentino Leonardo Ramos y del extremo brasileño Yago da Silva, el Lobos Buap del entrenador Francisco Palencia venció a Santos en el cierre de la jornada inicial del campeonato.

Reyes indicó que su equipo necesita recuperarse pronto del primer descalabro de la temporada y recomponer el camino.

"En el segundo tiempos nos superaron con un error nuestro, fuimos incapaces de revertir el resultado, no hilvanamos línea por línea, no ligamos pases, el primer gol nos lo cometemos nosotros, no tuvimos la fuerza para contrarrestar".

Santos recibirá la próxima semana en casa al Morelia que perdió en la primera jornada contra Toluca con un triplete del delantero argentino Enrique Triverio.

Después de ganar el pasado Apertura 2018, el Santos de Reyes fue eliminado por el Monterrey en los cuartos de finales del Clausura y ahora busca entrar a la fase de los ocho mejores para disputar el título en mayo.