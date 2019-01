Edwin Cardona revela que no fue antes al Pachuca por acuerdo con el Boca

Edwin Cardona, centrocampista colombiano que arribó al Pachuca para esta temporada procedente del Boca Juniors, aclaró hoy que si no llegó antes al equipo mexicano fue porque tenía un compromiso con los xeneizes.

"Soy un hombre de palabra y se la había dado a Boca Juniors de no mover las cosas hasta acabar la Copa Libertadores, no es que no quisiera venir a Pachuca como se manejó erróneamente", comentó.

Cardona, nacido en Medellín en 1992, estuvo en la liga mexicana con el Monterrey del 2014 al 2017, después de lo cual tuvo un breve paso por el Boca Juniors en el que empezó como titular pero perdió continuidad y decidió aceptar la propuesta del Pachuca.

"Tenía otras ofertas cuando supe que Boca Juniors no haría válida la opción de compra, no se dieron las cosas en Argentina y no hay más qué hacer; preferí Pachuca porque le di mi palabra al presidente de la institución, Jesús Martínez, de estar con ellos", afirmó.

Ahora Cardona enfrentará en la primera fecha a su ex equipo en México, los Rayados del Monterrey, en el que tuvo 80 apariciones y marcó 31 veces, por lo que ganó relieve en la afición.

"Parte de mi corazón está en Monterrey, la gente me mucho cariño y yo a ellos, pero es fútbol, es trabajo, y me debo a Pachuca en estos momentos", señaló.

Según Cardona, le gustaría ser figura en Pachuca como lo logró ser en el Monterrey pero aseguró que lo primordial es que el equipo gane en lo colectivo.

Cuando supo de las declaraciones del delantero chileno Nicolás Castillo, en el Benfica de Portugal, en torno a que volver a México es un retroceso, Edwin Cardona no estuvo de acuerdo.

"Si lo dice Castillo lo respeto, pero uno tiene que estar donde le toque porque en todas las ligas hay competencia. Insisto en que tenía ofertas de otros lados, sin embargo había dado mi palabra de volver a México y estoy contento", concluyó.