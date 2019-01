Valencia, mentalizado con Tigres tras infructuoso intento de irse a Arabia

El ecuatoriano Enner Valencia, delantero de los Tigres UANL del fútbol mexicano, dijo hoy que prefiere pensar en el inicio del torneo Clausura y no distraerse con la posibilidad de emigrar a Arabia Saudí.

"Hablé desde un principio con la directiva y tocar el tema a estas alturas ya es complicado. Mañana vamos a tener un partido importante y lo mejor será iniciar con los tres puntos así que debemos estar muy concentrados", señaló.

Valencia, ex jugador del Everton inglés, no fue tomado en cuenta para los partidos de pretemporada y en el último torneo apenas contribuyó con par de anotaciones y 350 minutos por lo que empezó conversaciones con el Al-Ahli árabe para un posible traspaso, sin embargo, las negociaciones no fructificaron y no ha existido una oferta formal por él.

"Tendrían que preguntar al presidente del equipo, Miguel Ángel Garza, si existe una oferta específica. Escuché que había opciones en Arabia Saudita pero hasta que no me pongan el contrato enfrente son especulaciones", advirtió.

De cualquier modo, señaló que no le incomoda su situación y, aunque le gustaría emigrar, también reconoce un compromiso con los Tigres, y si familia está contenta en Monterrey.

En tanto se define su situación, Valencia se mantienen en pie para ayudar a los Tigres, equipo que tiene una de las nóminas mas altas al igual que el otro club de Monterrey, los Rayados.

"Otros equipos demostraron que el dominio en la zona del norte en la liga no es para siempre y ahora nos toca revertir eso. Tanto la nómina de Rayados como la de nosotros están bien confeccionadas y es momentos de demostrar que podemos ganar el título", concluyó.