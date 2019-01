Cardozo quita hierro a las críticas de Salcido tras su salida de Chivas

El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara, afirmó este miércoles que no le preocupan las declaraciones en su contra hechas por el defensa mexicano Carlos Salcido y aseguró que su salida no afectará el rendimiento del equipo en el torneo Clausura 2019.

"No me preocupan las declaraciones que pueda hacer un jugador. Yo saludo a todo el mundo, primero el respeto, no es uno más que otro si saluda o no saluda", señaló en conferencia de prensa.

Salcido, quien jugó tres Mundiales con la selección mexicana, anunció el sábado su retiro del fútbol y dijo estar "dolido" por los malos tratos y la falta de entendimiento "y empatía" con Cardozo y su cuerpo técnico, quienes incluso no hablaban con él en el vestidor, aseguró.

El técnico rechazó dar más detalles acerca del ambiente que prevalecía al interior del equipo y los motivos del jugador para dejar el club.

"Profundizar lo que se habló en el vestuario no lo voy a hacer porque no es mi estilo, no me gusta. Me gusta hablar de frente con cualquiera, mis jugadores son todos iguales a nivel de respeto", afirmó.

El paraguayo dijo estar consciente de que la salida del defensa, una de las figuras importantes en el club, afectó su imagen frente a la afición, pero aseguró que los refuerzos que llegaron a Chivas hablarán con resultados.

"Es normal que la gente quede un poco dolida por la salida de Carlos, por lo que representa, por lo que es, es normal (porque es) un jugador de tanta trayectoria que eso pueda suceder y que esté molesta la gente, pero yo no voy a ventilar lo que sucede", recalcó.

Tras deshacerse de buena parte del plantel que llevó al equipo al Mundial de Clubes, Chivas incorporó seis nuevos fichajes de experiencia para fortalecer al equipo y dejar atrás los malos resultados de los tres últimos torneos de liga.

Los centrocampistas Jesús Molina, Dieter Villalpando, los defensas Hiram Mier y Tony Alfaro y los delanteros Luis Madrigal y Alexis Vega son parte del plantel, armado por primera ocasión por Cardozo, tras su llegada en junio del 2018.

El técnico aseguró que han trabajado para que Vega y Alan Pulido puedan hacer la dupla goleadora que hacía falta en Chivas y paliar la falta de contundencia en el torneo pasado.

"Lo que buscamos es eso con Alexis y que Pulido se incorpore con él, la exigencia va a ser mucha para Pulido en este torneo de parte nuestra, porque tiene que mostrar su calidad en el campo", dijo.

El conjunto rojiblanco concluyó el anterior torneo de liga en el lugar 11 de la clasificación general y tuvo una de las peores participaciones de equipos mexicanos en el Mundial de Clubes al quedar en el sexto lugar sin sumar una victoria.

Cardozo aceptó que debido al viaje a Emiratos Árabes a mediados de diciembre el plantel tuvo poco tiempo para hacer una pretemporada, por lo que han realizado entrenamientos intensos para compactar a los jugadores y lograr ponerlos a punto para el inicio del torneo.

Chivas realizó hoy doble sesión de entrenamiento con miras al debut en el Clausura 2019, el sábado en casa ante el Tijuana.